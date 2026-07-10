به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس این شهر برگزار شد با اشاره به حوادث ماه‌های گذشته و مراسم گسترده تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: سلسله آیین‌های تشییع رهبر شهید که در کربلا، نجف، تهران، قم، مشهد و دیگر مناطق برگزار شد، تنها یک مراسم سوگواری نبود بلکه رخدادی بزرگ در عرصه سیاسی، اجتماعی و تمدنی به شمار می‌رفت که با حضور ملت ایران، امت اسلامی و آزادی‌خواهان جهان رقم خورد.

وی افزود: ملت ایران و امت اسلامی در این روزها جلوه‌ای ماندگار از وفاداری به آرمان‌های اسلام، انقلاب و فرهنگ عاشورا را به نمایش گذاشتند.

امام جمعه قم با قدردانی از حضور گسترده مردم، مراجع تقلید، حوزه‌های علمیه، دانشگاهیان، جوانان، بانوان، هیئت‌های مذهبی، مواکب مردمی، آستان‌های مقدس، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، نهادهای امنیتی و انتظامی در برگزاری مراسم‌های وداع و تشییع رهبر شهید گفت: این حماسه بزرگ با همت اقشار مختلف جامعه شکل گرفت و آثار آن در تاریخ معاصر جهان اسلام ماندگار خواهد بود.

وی ادامه داد: این حضور گسترده علاوه بر ابعاد عاطفی و ایمانی، حامل پیام‌ها و درس‌های مهمی برای ملت ایران، جهان اسلام و مسئولان کشور است که باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.

ملت ایران بار دیگر فرهنگ شهادت را زنده کرد

اعرافی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین پیام‌های تشییع میلیونی رهبر شهید، احیای فرهنگ استقبال از شهادت و تداوم راه عاشورا بود، اظهار کرد: انقلاب اسلامی بار دیگر شعار پیروزی خون بر شمشیر را در عرصه عمل به نمایش گذاشت و ملت ایران ثابت کرد که برای دفاع از دین، استقلال، عزت و ارزش‌های الهی آماده ایثار و فداکاری است.

وی افزود: امروز نیز نسل جوان کشور همانند گذشته آمادگی دارد در مسیر دفاع از اسلام، ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی جانفشانی کند و این روحیه بزرگ‌ترین سرمایه ملت ایران به شمار می‌رود.

امام جمعه قم دومین پیام این حوادث را تثبیت دوباره باور «ما می‌توانیم» دانست و تصریح کرد: ملت ایران نشان داد در برابر شدیدترین فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی قدرت‌های بزرگ جهان ایستادگی می‌کند و بدون عقب‌نشینی مسیر استقلال و عزت خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: مقاومت ملت ایران موجب تغییر بخشی از معادلات سیاسی و امنیتی منطقه شده و ملت‌های مسلمان نیز می‌توانند با اتکا به ظرفیت‌های خود از وابستگی و سلطه قدرت‌های استکباری عبور کنند.

ولایت فقیه و فرهنگ عاشورا ستون‌های اصلی اقتدار کشور هستند

اعرافی با تأکید بر اینکه فرهنگ عاشورا، ارزش‌های دینی، مرجعیت و ولایت فقیه زیربنای این حرکت عظیم مردمی است، گفت: همین منظومه ارزشی بود که ملت ایران را در مسیر مقاومت استوار نگه داشت و رهبر شهید را به جایگاهی ممتاز در میان امت اسلامی رساند.

وی افزود: امتداد این مسیر امروز در رهبری معظم انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تجلی یافته و صیانت از این سرمایه بزرگ، لازمه حفظ عزت ایران و امت اسلامی است.

امام جمعه قم با اشاره به نقش اقتدار دفاعی کشور اظهار کرد: توان موشکی، تجهیزات پیشرفته و ظرفیت‌های دفاعی کشور از مهم‌ترین پشتوانه‌های امنیت ملی است و در کنار اقتدار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید به صورت مستمر تقویت شود.

وی تصریح کرد: تجربه‌های اخیر نشان داد اقتدار نظامی پشتوانه همه عرصه‌های دیگر کشور است و ملت ایران با حمایت از نیروهای مسلح و مراکز علمی، توسعه این ظرفیت‌ها را ضرورتی انکارناپذیر می‌داند.

محور مقاومت زنده است و مسیر خود را ادامه می‌دهد

اعرافی با اشاره به اهداف دشمنان برای تضعیف ملت ایران گفت: دشمنان با طراحی‌های مختلف به دنبال تحمیل ذلت و تسلیم بودند اما حضور گسترده مردم تمامی این محاسبات را برهم زد و عظمت ملت ایران را به نمایش گذاشت.

وی افزود: کسانی که تصور می‌کنند مقاومت پایان یافته است، برداشت نادرستی از تحولات منطقه دارند، زیرا محور مقاومت همچنان زنده است و رویش‌های جدید آن در کشورهای مختلف منطقه آشکار خواهد شد.

امام جمعه قم ادامه داد: ملت‌های منطقه بیش از گذشته به فرهنگ مقاومت گرایش پیدا کرده‌اند و این روند در آینده با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

وی همچنین حضور گسترده ملت‌های مختلف جهان در آیین‌های تشییع را نشانه شکل‌گیری هویت واحد امت اسلامی دانست و اظهار کرد: این حضور گسترده نشان داد پیوندهای اعتقادی، عاطفی و فرهنگی میان مسلمانان فراتر از مرزهای جغرافیایی شکل گرفته و ملت‌های مختلف زیر پرچم اسلام و مقاومت گرد هم آمده‌اند.

انتقام خون شهدا و تکیه بر توان داخلی از پیام‌های این حماسه است

اعرافی با بیان اینکه یکی دیگر از پیام‌های این حضور مردمی، تأکید بر حق انتقام خون رهبر شهید بود، گفت: ملت ایران این مطالبه را حق قانونی و شرعی خود می‌داند و آن را فراموش نخواهد کرد.

وی خطاب به دولت‌های منطقه افزود: کشورهای اسلامی باید از وابستگی به آمریکا و رژیم صهیونیستی فاصله بگیرند و با اتکا به ملت‌های خود مسیر استقلال را در پیش گیرند.

امام جمعه قم همچنین با اشاره به روند تحولات منطقه اظهار کرد: قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به افول است و آینده منطقه به سود ملت‌های مسلمان و جریان مقاومت رقم خواهد خورد.

وی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت طراحی الگوی جدید اداره کشور بر پایه عقلانیت انقلابی، مقاومت، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و بهره‌گیری از توان ملی تأکید کرد و گفت: قوای سه‌گانه، نهادهای مختلف و همه مسئولان باید با الهام از تجربه‌های اخیر، افق تازه‌ای برای پیشرفت کشور ترسیم کنند و با اعتماد به توان داخلی و پرهیز از وابستگی به بیگانگان، مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی را با قدرت ادامه دهند.