اجتماع بزرگ «قائد شهید امت» در میدان امام حسین(ع) اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، اجتماع بزرگ مردمی با عنوان «قائد شهید امت» با هدف گرامیداشت یاد و نام شهدای کربلا و همچنین تجدید میثاق با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، در اصفهان برگزار میشود.
این تجمع حماسی که قرار است روز جمعه ۱۹ تیرماه از ساعت ۱۷:۳۰ در میدان امام حسین(ع) اصفهان برگزار شود، عرصهای برای حضور اقشار مختلف مردم، از جوانان و نوجوانان تا خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران خواهد بود تا بار دیگر ارادت خالصانه خود را به ساحت مقدس اهلبیت(ع) ابراز کنند.
برگزارکنندگان این مراسم با دعوت از عموم مردم ولایتمدار و حسینی اصفهان برای شرکت در این اجتماع، تأکید کردند که این حضور پرشور، پیامی روشن از پایداری بر سر ارزشهای دینی و انقلابی است.
برگزاری مراسمهای اینچنینی در میادین اصلی شهر، نه تنها نمادی از سوگواری خالصانه است، بلکه نشاندهنده پیوند عمیق مردم اصفهان با فرهنگ مقاومت و آموزههای عاشورایی است که همواره در بزنگاههای تاریخی، راهگشای جامعه بوده است.
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