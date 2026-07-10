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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

انتشار نماهنگ «بوی سیب» به یاد آقای شهید ایران در همدان

انتشار نماهنگ «بوی سیب» به یاد آقای شهید ایران در همدان

همدان- گروه سرود نور المهدی(عج) در همدان به یاد رهبر شهید انقلاب نماهنگ«بوی سیب» را منتشر کرد.

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کد مطلب 6883888

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