https://mehrnews.com/x3cx6x ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹ کد مطلب 6883888 استانها همدان استانها همدان ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹ انتشار نماهنگ «بوی سیب» به یاد آقای شهید ایران در همدان همدان- گروه سرود نور المهدی(عج) در همدان به یاد رهبر شهید انقلاب نماهنگ«بوی سیب» را منتشر کرد. دریافت 141 MB کد مطلب 6883888 کپی شد مطالب مرتبط خدمت صادقانه راه تحقق آرمان امام شهید است؛ دولت خوزستان را ویژه ببیند مراسم گرامیداشت رهبر شهید امشب در حرم امام رضا(ع) برگزار می شود تشییع میلیونی رهبر شهید پیام خونخواهی شرعی و قانونی ملت به دنیا رساند پیام قدردانی پزشکیان از دولت و ملت جمهوری عراق اهواز امشب میزبان مراسم شام غریبان رهبر شهید است برچسبها همدان رهبر شهید گروه سرود
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