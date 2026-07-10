تشییع باشکوه رهبر شهید محاسبات دشمن را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسفرورین، با تسلیت سالروز شهادت امام سجاد (ع)، این امام همام را پیام‌آور و احیاگر نهضت عاشورا دانست و اظهار کرد: نبرد حق و باطل از آغاز خلقت تا امروز ادامه داشته و امروز نیز این تقابل در عرصه‌ای گسترده میان جبهه حق و استکبار جریان دارد.

وی با اشاره به نقش فرهنگ عاشورا در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی افزود: عزاداری برای سیدالشهدا (ع) تنها سوگواری نیست، بلکه حرکتی برای زنده نگه داشتن مسیر هدایت و مقابله با نقشه‌های دشمنان است و همین فرهنگ، ملت ایران را در بزنگاه‌های تاریخی به میدان آورده است.

امام جمعه اسفرورین با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید گفت: حضور گسترده مردم در تهران، قم، مشهد، عراق و دیگر نقاط، جلوه‌ای از پیوند عمیق امت با ولایت بود و نشان داد که ملت ایران همچنان پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده است.

حسینی ادامه داد: این حضور باشکوه، محاسبات دشمنان را برهم زد، امید را در دل آزادگان جهان زنده کرد و روایت واقعی وفاداری ملت ایران را در برابر جنگ رسانه‌ای دشمنان به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه مسئولان باید پیام این حضور مردمی را به‌درستی درک کنند، تصریح کرد: مردم نشان دادند که پشتوانه نظام، ولایت، نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی هستند و این سرمایه اجتماعی باید در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه اسفرورین تأکید کرد: ملت ایران در این مراسم پیام روشنی به دشمنان داد و آن اینکه در برابر جنایت‌ها کوتاه نخواهد آمد و مطالبه اصلی مردم، مجازات عاملان این جنایت و پاسخ قاطع به دشمنان است.

وی با بیان اینکه شهادت پایان راه نیست بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از مسئولیت است، افزود: همان‌گونه که نهضت عاشورا با شهادت امام حسین (ع) پایان نیافت، راه رهبر شهید نیز با شهادت متوقف نخواهد شد و خون شهدا مسیر مقاومت را روشن‌تر خواهد کرد.

حسینی با اشاره به وحدت ایجاد شده میان ملت‌های ایران و عراق در مراسم‌های تشییع، این همبستگی را از برکات خون شهدا دانست و گفت: این انسجام، پیام اقتدار جبهه مقاومت را به جهان مخابره کرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی، هوشیاری در برابر دشمن و تداوم مسیر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ملت ایران با حضور خود نشان داد که بر عهد خود با ولایت استوار است و تا تحقق آرمان‌های انقلاب، مقابله با استکبار و پیروزی جبهه حق، از این مسیر عقب‌نشینی نخواهد کرد.