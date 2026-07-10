به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تاکستان، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام سجاد (ع) و ایام سوگواری رهبر شهید، اظهار کرد: هفته سوم تیرماه ۱۴۰۵ برای ملت ایران و جهان اسلام تنها یک مقطع زمانی نبود، بلکه به یک تاریخ ماندگار تبدیل شد.

وی با بیان اینکه مراسم تشییع رهبر شهید صرفاً یک بدرقه نبود، افزود: اشک‌های مردم در این مراسم، امضای پیمانی بود که با خدا و ولی خدا بستند و نشان دادند خون شهیدان هرگز به فراموشی سپرده نخواهد شد.

امام جمعه تاکستان با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع گفت: هر قدمی که مردم در این مسیر برداشتند، مصداق عمل صالح جمعی و مجاهدت در راه خدا بود و ملت ایران با این حضور، بزرگ‌ترین رزمایش پدافند غیرعامل تاریخ را به نمایش گذاشت.

غفوری تصریح کرد: دشمن تصور می‌کرد با ترور رهبر انقلاب می‌تواند ترس را در جامعه تزریق کند، اما این حضور میلیونی، ترس را به شجاعت و مقاومت تبدیل کرد و نشان داد ترور پایان راه نیست، بلکه آغاز خیزش یک ملت است.

وی با اشاره به برآوردهای انجام شده از میزان مشارکت مردم در مراسم تشییع، این حضور را میان ۴۱ تا ۴۳ میلیون نفر عنوان کرد و افزود: این جمعیت عظیم پیام روشنی داشت و آن تبدیل شدن مطالبه خون‌خواهی رهبر شهید به یک مطالبه عمومی بود.

امام جمعه تاکستان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب این حضور را «عمارگونه» توصیف کردند، اظهار داشت: ملت ایران همانند عمار، هم بصیرت دارد و هم آمادگی ایستادگی در میدان را و باید مسئولان نیز به گونه‌ای عمل کنند که عاملان و آمران این جنایت در هیچ نقطه‌ای احساس امنیت نکنند.

وی تشییع رهبر شهید را «رفراندوم مقبولیت جمهوری اسلامی» دانست و گفت: این حضور کم‌نظیر، نمایش اقتدار، انسجام ملی و پاسخ ملت ایران به دشمنان انقلاب بود و معادلات آنان را برهم زد.

غفوری در بخش دیگری از سخنان خود با برشمردن ویژگی‌های رهبر شهید، شجاعت، آزادگی، ایستادگی در برابر فشارهای خارجی و حفظ عزت و تمامیت ایران اسلامی را از مهم‌ترین شاخصه‌های ایشان عنوان کرد.

وی تأکید کرد: ملت ایران از خون رهبر شهید خود نخواهد گذشت و راه او را با قدرت ادامه خواهد داد و خون‌خواهی شهدا را وظیفه‌ای دینی و ملی می‌داند.

امام جمعه تاکستان همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه، علت اقدامات دشمن را ایستادگی جمهوری اسلامی بر حقوق ملت ایران دانست و تصریح کرد: هر بار که دشمن دست به اقدام زده، با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است.

وی در پایان از حضور گسترده مردم، تلاش مسئولان، نیروهای نظامی، بسیج، دستگاه‌های اجرایی و عوامل خدمت‌رسان در اعزام زائران و برپایی موکب‌ها قدردانی کرد و خواستار استمرار حضور مردم در برنامه‌های گرامیداشت رهبر شهید شد.