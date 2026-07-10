حسینی نسب: تشییع باشکوه پیکر مطهر رهبر شهید اوج بعثت مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر سلطانیه با تبیین ابعاد آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلام و با بیان اینکه تشییع با شکوه رهبر شهید، نشان داد که دشمن در حذف اندیشه ناکام مانده و مردم با حضور میلیونی ثابت کرد که آرمانها زنده است. این حضور پیوند امت با راه امام را استوارتر ساخت، افزود: تشییع با شکوه پیکر مطهر رهبر شهید، اوج بعثت مردم بود.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه آنچه در آیین تشییع رهبر شهید به یک گفتمان تبدیل شد، انتقام و خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی است، ادامه داد: خونخواهی، در مراسم استقبال و تشییع پایان نمی‌یابد بلکه هیچ یک از قاتلان، مباشران، مسببان شهادت امام شهید نباید، احساس امنیت کنند.

وی با بیان اینکه قصاص قاتلان امام شهید، وظیفه‌ای فراگیر، همگانی، مهم و سریع است، افزود: رهبر شهید، تنها رهبر یک کشور نبود؛ پرچم‌دار جبهه مقاومت و امید ملت‌های آزاده بود. از نجف و قم تا بیروت، از یمن و عراق تا پاکستان و دیگر سرزمین‌های اسلامی، دل‌های فراوانی با این مصیبت داغدار و با این عهد هم‌پیمان خواهند شد.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه در منطق قرآن، قصاص تنها مجازات قاتل نیست بلکه ضامن حیات جامعه است و جامعه‌ای که در برابر خون مظلوم بی‌تفاوت بماند، راه را برای تکرار جنایت هموار می‌کند، افزود: خونخواهی در فرهنگ اسلام، پیش از آنکه انتقام باشد، پاسداری از حیات امت و زندگی با امنیت است.

تشییع رهبر شهید بزرگ‌ترین «رفراندوم جهانی» علیه استکبار بود

حسینی نسب با بیان اینکه تشییع رهبر شهید بزرگ‌ترین «رفراندوم جهانی» علیه استکبار بود، گفت: هراس قمارباز کاخ‌ سفید از رستاخیز امت اسلامی و اهتزاز پرچم‌های سرخ خونخواهی در تشییع بی‌نظیر رهبر شهید، بار دیگر او را به هذیان‌گویی و عهدشکنی کشاند. حملات دو روز قبل نیز برای تحت الشعاع قرار دادن این حماسه است.

امام جمعه سلطانیه مردم داری و تجلیل از مردم را یکی از ویژگی های رهبر شهید انقلاب اسلامی دانست و گفت: رهبر شهید انقلاب همواره بر حفظ کرامت مردم، حضور در بین مردم، حل مشکلات مردم، تلاش بر کاهش آلام و مسائل اقتصادی و معیشت مردم تاکید داشتند.

وی با بیان اینکه در فصل کاشت و برداشت محصولات باید از کشاورزان حمایت شود، گفت: قطعی برق و کاهش سهمیه گازوییل کشاورزان و باغداران نباید موجب آسیب به محصولات کشاورزی شود، که آسیب به آنان و کاهش برداشت محصول به ضرر همه است. البته کشاورزان هم مقررات را رعایت کنند و هم صرفه جویی داشته باشند.

خطیب جمعه سلطانیه با گرامیداشت روز عفاف و حجاب و با بیان اینکه حجاب یک فریضه حکیمانه است که خداوند برای پاسداری از گوهر زن آن را واجب کرده است و در آیات قرآن از جمله آیه ۳۱ نور بر وجوب آن تصریح شده، گفت: هیچ باغبانی را بخاطر حصار کشیدن به دور باغ خود سرزنش نمی کنند، چون باغ بی‌دیوار بی میوه خواهد بود. همینطور هیچ کسی هم با نام آزادی، دیوار خانه خود را برنمی‌دارد و شب‌ها درب حیاطش را باز نمی‌گذارد چون خطر رخنه دزد جدّی است.

حسینی نسب با بیان اینکه هیچ صاحب گنج و گوهری هم جواهرات خود را بدون حفاظ در معرض دید رهگذران نمی‌گذارد تا بدرخشد و جلوه کند، افزود: حکم حجاب نیز برای محصور نمودن زن نیست بلکه به این خاطر است که عصمت و لطافت زن و دختر بدست و نگاه بیگانگان ضایع نشود.

امام جمعه سلطانیه با یادآوری ایام اسارت آل الله و اهلبیت پیامبر و با بیان اینکه حضرت زینب در اسارت هم حافظ حجاب بود و حتی به یزید اعتراض کرد چرا حجاب اهلبیت پیامبر را دریده اما زنان خود را در پرده نگه داشته، گفت: همه در موضوع حجاب باید به وظیفه خود عمل کنند و نهادهای فرهنگی در جامعه و والدین در خانواده وظیفه مهمی دارند.

مقوله عفاف و حجاب حاصل بروز و ظهور عملی دو فضیلت «حیاء» و «غیرت» است

وی با بیان اینکه مقوله عفاف و حجاب را حاصل بروز و ظهور عملی دو فضیلت «حیاء» و «غیرت» است و این دو از نشانه‌های اصلی ایمان است و بدون آن ایمان معنایی ندارد، به عوامل بی حجابی و بدحجابی اشاره کرد و گفت: غرب‌زدگی، ضعف اعتقادی و ایمانی، ضعف شخصیتی و هویتی و تقلید کورکورانه، تربیت و تعلیم نادرست، ناآگاهی، وجود برخی شبهات، برداشت غلط یا سوء استفاده از «آزادی»، «حقوق زنان» است.

حسینی نسب ادامه داد: تفاخر و اظهار غنای مالی، فرار از ملامت و تمسخر اطرافیان و همنشینان احمق، مُدگرایی کورکورانه، عدم نظارت و عدم اجرای کامل قانون، عدم الگودهی مثبت وبی‌توجهی نسبت به الگوسازی‌های منفی، لجاجت و دشمنی و تبلیغات رسانه های معاند از دیگر عوامل بدحجابی است.

خطیب جمعه سلطانیه به ایستادگی و مقاومت زنان مؤمن در برابر عوامل بی حجابی اشاره کرد و افزود: منطق بانوان با عفت و محجبه‌ این است که زن را خدا والا آفریده نه کالا، زن محجبه می گوید من یک انسانم، نه یک وسیله، حجاب همان وسیله‌ای است که نشان می‌دهم من وسیله نیستم.