حضور میلیونی مردم خاری در چشم دشمنان ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا حاجتی در خطبههای این هفته نماز جمعه اهواز با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: مردم ایران در این مراسم به جهانیان ثابت کردند که همچنان با قدرت پای ولایت فقیه و نظام اسلامی ایستادهاند و این جمعیت میلیونی، موجبات تعجب رسانههای جهان را به همراه داشت.
امام جمعه موقت اهواز افزود: بسیاری از رسانههای دنیا نه برای پوشش خبری مراسم تشییع، بلکه برای ثبت پایان جمهوری اسلامی آمده بودند اما مشاهده کردند که شهادت رهبر شهید انقلاب نه تنها پایانی برای این نظام نبود بلکه وفاداری ملت را دوچندان کرد.
وی با بیان اینکه امت حزبالله در تمامی شهرها و روستاهای کشور، یک قدم از آرمانهای خود عقبنشینی نخواهد کرد، تصریح کرد: اکنون در مقطعی از تاریخ هستیم که بار دیگر بوی امام حسین (ع) به مشام میرسد؛ همگان دیدند که مردم عراق برای تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب چگونه با جمعیتی بینظیر حضور یافتند.
حجتالاسلام والمسلمین حاجتی بیان کرد: هرچه توطئههای دشمن بیشتر شود، بیشک تعداد فتوحات امت حزبالله نیز افزایش خواهد یافت. تمامی کسانی که خواب نابودی جمهوری اسلامی را میدیدند، یکی پس از دیگری در طول تاریخ از بین رفتند و نامی از آنها باقی نماند، اما جمهوری اسلامی با قدرت ایستاده است.
امام جمعه موقت اهواز یادآور شد: دشمنان در دهههای گذشته نقشه تجزیه ایران را کشیدند اما کشور ما به شکوفایی رسید، به درجات بالای علمی و نظامی دست یافت و اکنون به عنوان یکی از ابرقدرتهای جهان مطرح است.
وی با اشاره به شکستهای آمریکا در تقابل با ایران گفت: تبعات شکست جنگ آمریکا با ایران از شکست مقابل ویتنام بیشتر است و بسیاری از رسانههای جهان نیز تأکید کردهاند که آمریکا اکنون گروگان ایران است.
وی همچنین از حضور پرشور مردم و رشادتهای دلاورمردان نیروهای مسلح در استان که در ماههای اخیر یک لحظه میدان نبرد و خیابان را ترک نکردند، قدردانی کرد.
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