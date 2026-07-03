تسهیل اقامت عزاداران یزدی در تهران؛ معرفی ۴ مرکز اسکان اختصاصی

ابوالقاسم محی‌الدینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌منظور خدمات‌رسانی به زائران و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور باشکوه مردم استان در مراسم تشییع رهبر شهید، چندین مرکز اقامتی در نقاط مختلف تهران آماده خدمت‌رسانی است.

وی افزود: مراکز تعیین‌شده برای اسکان زائران به این شرح است که زائرسرای شهید محراب آیت‌الله صدوقی (ره) در تهران، واقع در بزرگراه شهید بابایی (مسیر غرب)، مجاور آزادراه شهید سلیمانی همچنین آسمان دیگری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران در منطقه حکیمیه، خیابان جشنواره مهیای شده است.

شهردار یزد گفت: همچنین دانشگاه علم و صنعت ایران واقع در خیابان هنگام، تقاطع آزادیان و الغدیر و فرهنگسرای اشراق در تهرانپارس، فلکه دوم، بلوار شاهد (پروین) پذیرای زائران است.

شهردار یزد گفت: از شهروندان گرامی درخواست نموده است با استناد به نقشه‌های راهنمای منتشرشده، نزدیک‌ترین مرکز را انتخاب کرده و جهت اطلاع‌رسانی به سایر هم‌استانی‌ها، این فهرست را بازنشر نمایند.