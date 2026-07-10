محمدی: تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب رفراندومی مردمی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید ناصر محمدی با تشریح ابعاد بی‌سابقه اجتماع عظیم تشییع رهبر شهید انقلاب که آمار آن از مرز ۴۰ میلیون نفر عبور کرد، تأکید کرد: جریان شناسی این حضور نشان می‌دهد که ارادت به خاندان عصمت و طهارت، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و حکومت‌های وابسته، تنها مانع بروز این عواطف خالصانه در سایر نقاط جهان اسلام هستند.

امام جمعه موقت یزد، دو مطالبه اساسی را از دستگاه‌های اجرایی و امنیتی کشور ترسیم کرد. نخست، ضرورت عملیاتی سازی بحث «انتقام سخت» و خونخواهی رهبر شهید که گفتمان غالب مردم در صحنه‌های مختلف بوده است. دوم، بازنگری بنیادین در راهبرد مذاکره با دولت آمریکا؛ راهبردی که به باور وی، حاصل آن چیزی جز «بدعهدی، توهین و تشدید فشار» نبوده و ادبیات دوگانه مقامات کاخ سفید نیز صحت این مدعا را اثبات می‌کند.

وی در تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی، ضمن تأکید بر عدم آغازگری جنگ، بر آمادگی کامل برای پاسخگویی کوبنده در صورت هرگونه خطای محاسباتی از سوی دشمن تأکید کرد و تشخیص نهایی در این زمینه را مطابق با رهنمودهای فرماندهی کل قوا دانست.

امام جمعه موقت یزد گفت: آیین تشییع رهبر شهید به عنوان رفراندومی مردمی در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی بود که نشان داد ملت‌ها همچنان پای اسلام، انقلاب و شهدای خود ایستاده است.