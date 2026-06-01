۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

بوستان ۱۳ هکتاری حضرت معصومه(س) ویژه بانوان یزد به بهره‌برداری می‌رسد

یزد - شهردار یزد گفت: بوستان حضرت معصومه(س) در مساحت ۱۳ هکتاری ویژه بانوان با رویکردی فرهنگی، ورزشی و اجتماعی هفته آینده در یزد به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محی‌الدینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بوستان بانوان حضرت معصومه(س) هفته آینده ویژه بانوان که در زمینی به وسعت ۱۳ هکتار احداث شده و از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین فضاهای اختصاصی بانوان در کشور یاد می‌شود.

وی با اشاره به مطالبه دیرینه بانوان یزدی برای بهره‌مندی از فضایی امن، مستقل و پرنشاط گفت: این خواسته در سال‌های گذشته بارها مطرح شده بود و اکنون با پیگیری مدیریت شهری و همراهی شورای اسلامی شهر، در آستانه تحقق قرار گرفته است.

شهردار یزد تصریح کرد: در طراحی و اجرای آن ابعاد مختلفی همچون نشاط اجتماعی، برنامه‌های فرهنگی، امکانات تفریحی، فعالیت‌های ورزشی و توجه به سلامت جسم و روان بانوان مورد توجه قرار گرفته است تا مجموعه‌ای متناسب با نیازهای این قشر فراهم شود.

محی‌الدینی ادامه داد: در این پارک امکاناتی مانند زمین چمن طبیعی برای ورزش صبحگاهی، مسیر پیاده‌روی با چمن مصنوعی در کنار دریاچه بوستان، مسیر دوچرخه‌سواری، دوچرخه‌های اشتراکی، زمین‌های بدمینتون و والیبال، همچنین تجهیزات بازی و ورزش مانند میز تنیس، دارت و شطرنج در این مجموعه پیش‌بینی شده است؛ امکاناتی که می‌تواند زمینه حضور و مشارکت بیشتر بانوان در فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی را فراهم کند.

وی همچنین به طراحی فضای داخلی بوستان اشاره کرد و گفت: در این پروژه تلاش شده ضمن حفظ درختان قدیمی و بلند قامت، با کاشت درختان مثمر، ساماندهی و هرس فضای سبز، گل‌کاری و استفاده از ترکیب رنگ و نور، جلوه‌ای زیبا و دلنشین برای محیط ایجاد شود. نصب آلاچیق‌ها و مبلمان جدید شهری نیز از دیگر بخش‌های این طرح است.

محی‌الدینی افزود: هدف از اجرای این بوستان، دسترسی به فضایی آرام، ایمن و شاداب برای بانوان بوده است؛ فضایی که بتواند در ارتقای کیفیت زندگی و افزایش نشاط اجتماعی بانوان نقش مؤثری ایفا کند.

وی در پایان از تدارک برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ویژه بانوان در این بوستان خبر داد و گفت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، برنامه‌های متنوعی را برای این مجموعه در نظر گرفته است و مراسم جشنی به مدت دو شب از شنبه هفته آینده تنها با حضور بانوان اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6846870

