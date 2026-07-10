به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم‌ خانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تاکید بر اینکه وحدت ملی، تبعیت از ولایت و حفظ انسجام اجتماعی مهم‌ترین سرمایه کشور در برابر توطئه‌های دشمنان است، اظهار کرد: خون پاک رهبر شهید و دیگر شهدای انقلاب، نه تنها موجب تضعیف جبهه مقاومت نخواهد شد، بلکه عزم ملت ایران و آزادی‌خواهان جهان را برای ادامه این مسیر راسخ‌تر می‌کند.

وی، با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تقوا را مهم‌ترین سرمایه انسان در زندگی دانست و اظهار کرد: اگر انسان در همه عرصه‌های زندگی، خداوند را ناظر بر اعمال خود بداند، بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی برطرف خواهد شد و جامعه نیز به سمت آرامش، عدالت و پیشرفت حرکت خواهد کرد.

امام جمعه خوی با اشاره به آثار تقوا در زندگی فردی و اجتماعی افزود: جامعه‌ای که بر پایه ایمان، اخلاق، صداقت و مسئولیت‌پذیری شکل بگیرد، در برابر هجمه‌های فرهنگی، آسیب‌های اجتماعی و توطئه‌ های دشمنان نیز مقاوم خواهد بود.

حجت الاسلام قاسم خانی در ادامه با اشاره به مراسم وداع و تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حضور کم‌نظیر را جلوه‌ای از عشق، وفاداری و دلدادگی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: میلیون‌ها نفر با حضور در این مراسم، بار دیگر ثابت کردند که فرهنگ شهادت، ایثار و ولایت همچنان زنده است و ملت ایران هیچ‌گاه از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی افزود: دشمنان تصور می‌کردند با شهادت شخصیت‌های بزرگ انقلاب می‌توانند روحیه ملت ایران را تضعیف کنند، اما همان‌گونه که در طول تاریخ انقلاب اسلامی مشاهده کرده‌ایم، خون شهدا نه‌تنها موجب عقب‌نشینی ملت نشده، بلکه موجب انسجام بیشتر و استمرار راه انقلاب شده است.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان اظهار داشت: امروز چهره واقعی رژیم صهیونیستی برای افکار عمومی جهان آشکار شده و جنایت علیه زنان، کودکان و غیرنظامیان، ماهیت این رژیم را بیش از گذشته نمایان کرده است.

وی تصریح کرد: جبهه مقاومت امروز به برکت خون شهدا قدرتمندتر از گذشته است و دشمنان باید بدانند که ترور و جنایت هرگز نمی‌تواند اراده ملت‌های آزاده را در هم بشکند.

امام جمعه خوی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز دشمن علاوه بر فشارهای سیاسی و اقتصادی، با بهره‌گیری از جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی تلاش می‌کند امید مردم را هدف قرار دهد، اما بصیرت ملت ایران و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، همه این نقشه‌ها را ناکام خواهد گذاشت.

وی حفظ وحدت و همدلی را مهم‌ترین نیاز امروز کشور عنوان کرد و افزود: همه جریان‌های سیاسی، مسئولان، نخبگان و مردم باید با حفظ انسجام ملی، از هر اقدامی که موجب اختلاف و دوگانگی در جامعه شود، پرهیز کنند؛ چراکه وحدت، بزرگ‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران است.

خطیب جمعه خوی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم خاطرنشان کرد: مسئولان باید با حضور میدانی در میان مردم، مشکلات آنان را از نزدیک لمس کرده و برای رفع دغدغه‌های اقتصادی، اشتغال، تولید و معیشت، اقدامات عملی و مؤثر انجام دهند.

وی افزود: خدمت صادقانه به مردم، بزرگ‌ترین عبادت مسئولان است و مدیران باید با روحیه جهادی، ساده‌زیستی، پاسخگویی و پرهیز از بروکراسی، اعتماد عمومی را تقویت کنند.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌ های شهرستان خوی در بخش‌های مختلف، بر ضرورت توجه بیشتر به توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از تولیدکنندگان، رونق سرمایه‌گذاری، تقویت اشتغال جوانان و رفع موانع تولید تأکید کرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم در نماز جمعه و مراسم‌های بزرگداشت رهبر شهید، اظهار داشت: ملت ایران نشان داده است که در همه صحنه‌های حساس تاریخ، با بصیرت، ولایت‌مداری و وحدت، پشتوانه مستحکم نظام اسلامی بوده و خواهد بود و این مسیر عزت، استقلال و مقاومت با قدرت ادامه خواهد یافت.