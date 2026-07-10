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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

نورمفیدی: مردم در تشییع «رهبر شهید»اقتدار نظام را به نمایش گذاشتند

نورمفیدی: مردم در تشییع «رهبر شهید»اقتدار نظام را به نمایش گذاشتند

گرگان- امام جمعه گرگان با تأکید بر اینکه مراسم تشییع «رهبر شهید» فراتر از یک آیین سوگواری بود، گفت: مردم در تشییع «رهبر شهید» اقتدار نظام را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان، مراسم تشییع باشکوه «رهبر شهید» را رویدادی تأثیرگذار در عرصه داخلی و بین‌المللی توصیف کرد و گفت: بازتاب گسترده این مراسم در رسانه‌های جهان نشان داد که این حضور مردمی تنها یک مراسم عزاداری نبود، بلکه حامل پیام‌های مهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای ملت ایران و امت اسلامی بود.

وی با اشاره به حضور پرشور اقشار مختلف مردم افزود: این اجتماع عظیم، میزان دلبستگی مردم به انقلاب اسلامی، ولایت و ارزش‌هایی را که امام خمینی (ره) و «رهبر شهید» برای آن مجاهدت کردند، به نمایش گذاشت و نشان داد ملت ایران همچنان بر همان مسیر استوار ایستاده است.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان ادامه داد: شهادت «رهبر شهید»، فرماندهان، دانشمندان، کودکان و دیگر شهدای این جنایت، نه‌تنها موجب تضعیف جبهه مقاومت نخواهد شد، بلکه موج تازه‌ای از همدلی، بیداری و انسجام را در ایران و میان ملت‌های مسلمان ایجاد کرده است.

نورمفیدی با بیان اینکه مهم‌ترین مؤلفه اقتدار هر نظام، پشتیبانی مردم است، گفت: توان دفاعی و ظرفیت‌های سیاسی زمانی معنا پیدا می‌کند که ملت در کنار نظام خود حضور داشته باشد و مراسم تشییع «رهبر شهید» نمونه روشنی از این پشتوانه مردمی بود.

وی در ادامه خواستار پیگیری حقوقی این جنایت شد و اظهار کرد: دستگاه قضایی کشور باید با تشکیل دادگاهی صالح و استفاده از ظرفیت حقوقدانان برجسته، ابعاد این پرونده را بررسی و احکام لازم را صادر کند.

امام جمعه گرگان افزود: در کنار اقدامات داخلی، لازم است موضوع از طریق مراجع و دادگاه‌های بین‌المللی نیز با استناد به اسناد و مدارک حقوقی دنبال شود تا عاملان و آمران این جنایت در برابر عدالت و افکار عمومی جهان پاسخگو شوند.

وی ابراز امیدواری کرد و گفت: با استمرار این روند حقوقی، زمینه محاکمه و مجازات عاملان این جنایت فراهم شود و حقوق قربانیان احقاق گردد.

نورمفیدی در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت سالروز قیام مسجد گوهرشاد و روز عفاف و حجاب، عفاف را از ارزش‌های اصیل و فطری انسان دانست و اظهار کرد: پاکدامنی همواره در فرهنگ‌های مختلف، نشانه کمال و فضیلت اخلاقی بوده است.

وی با بیان اینکه اسلام برای پاسداری از این ارزش، حجاب را تشریع کرده است، افزود: حجاب زمینه حفظ کرامت، شخصیت و امنیت اجتماعی بانوان را فراهم می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با استناد به آیات قرآن کریم گفت: فلسفه حجاب، صیانت از جایگاه زن و حفظ حرمت و شخصیت وی در جامعه است تا از آسیب‌ها و تعرض‌های اجتماعی مصون بماند.

کد مطلب 6884035

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