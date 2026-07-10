ظلم در خانواده ریشه فساد در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد قاسمزاده در خطبه های نماز جمعه این هفته چابهار، ظلمستیزی را یکی از مهمترین ارکان اندیشه اسلامی و مکتب امام خمینی(ره) دانست و گفت: امام راحل همواره بر مقابله با ظلم و حمایت از مظلومان تأکید داشتند و این فرهنگ در انقلاب اسلامی به یک گفتمان ماندگار تبدیل شد.
وی با اشاره به سیره امام سجاد(ع) در برخورد با مخالفان و ستمگران، افزود: اهلبیت(ع) در عین برخورداری از روحیه گذشت و اخلاق اسلامی، هرگز در برابر ظلم و ستم سکوت نکردند و همواره مردم را به عدالتخواهی و مقابله با ظالمان دعوت میکردند.
امام جمعه موقت چابهار با یادآوری قیام مردم سیستان پس از واقعه عاشورا علیه عاملان حکومت اموی اظهار کرد: مردم این منطقه در طول تاریخ روحیه ظلمستیزی خود را به نمایش گذاشتهاند و این فرهنگ همچنان در میان ملت ایران زنده و پویا است.
وی تأکید کرد: دشمنی نظام سلطه، استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران ریشه در همین روحیه استقلالطلبی و ظلمستیزی ملت ایران دارد؛ فرهنگی که در دوران امام خمینی(ره) احیا شد و امروز نیز با قدرت ادامه دارد.
وحدت امت اسلامی در برابر ظلم؛ از حمایت از غزه تا مقابله با بدحجابی
امام جمعه موقت چابهار با اشاره به حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع شهدای اخیر، این حضور را نشانه انسجام ملی و وحدت امت اسلامی دانست و گفت: ملت ایران و مسلمانان سایر کشورها با وجود تفاوتهای قومی و مذهبی در برابر ظلم و جنایت موضع مشترک دارند و این همبستگی روزبهروز در حال گسترش است.
وی تأکید کرد: حمایت ملتهای مسلمان از مردم مظلوم فلسطین و غزه و ابراز همدردی آنان با شهدای جبهه مقاومت، نشاندهنده شکلگیری یک امت واحد اسلامی بر محور عدالتخواهی و مقابله با ظلم است.
حجتالاسلام قاسمزاده همچنین با محکومکردن اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه زیرساختهای غیرنظامی، از حمله به تأسیسات خدمات دریایی و مراکز امدادی بهعنوان نمونهای از رفتارهای ضدانسانی یادکرد و افزود: این اقدامات بار دیگر ماهیت واقعی دشمنان ملتها را آشکار کرده است.
در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سالروز واقعه مسجد گوهرشاد، این حادثه را نمادی از مقاومت مردم ایران در دفاع از ارزشهای دینی و اسلامی دانست و گفت: مردم ایران برای حفظ هویت دینی خود هزینههای سنگینی پرداخت کردهاند و امروز نیز باید در برابر آسیبهای فرهنگی و اجتماعی هوشیار باشند.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی فرهنگی برای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی، خواستار توجه بیشتر دستگاههای مسئول به ریشههای فرهنگی و اجتماعی پدیده بدحجابی شد و اظهار کرد: مقابله با این آسیبها نیازمند اقدامات عمیق فرهنگی، آموزشی و اجتماعی است.
حجتالاسلام قاسمزاده همچنین سالروز تأسیس شورای نگهبان را گرامی داشت و گفت: شورای نگهبان یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی است که بر اساس قانون اساسی وظایف مهمی در صیانت از قانون و سلامت فرآیندهای انتخاباتی بر عهده دارد و در طول سالهای گذشته نقش مؤثری در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایفا کرده است.
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