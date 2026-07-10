به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با تأکید بر اینکه ملت ایران با حضور پرشور خود در این مراسم، عهد و پیمان خود را با شهدا تجدید کردند، گفت: ملت ایران نشان داد که راه شهدا را هرگز فراموش نخواهد کرد و این مسیر پرافتخار تا تحقق کامل آرمانهای والای آنان ادامه خواهد یافت.
حجتالاسلام حسینی با تبیین مفهوم حقیقی خونخواهی شهدا، اظهار داشت: خونخواهی شهدا هرگز تنها به مجازات عاملان و آمران جنایت محدود نمیشود، بلکه بخش مهمی از این مسیر، تحقق آرمانهای والای آنان بهویژه در عرصه حیاتی جهاد اقتصادی است.
وی تأکید کرد: امروز همانگونه که جهاد نظامی اهمیت دارد، جهاد اقتصادی نیز ضرورتی انکارناپذیر است و بدون تقویت بنیانهای اقتصادی کشور، دستیابی به اهداف شهدا ممکن نخواهد بود.
امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به اهمیت تقوا در زندگی فردی و اجتماعی، آن را تنها محدود به عبادات فردی ندانست و خاطرنشان کرد: تقوا باید در تمام رفتارها، گفتار، تصمیمگیریها و عرصههای اجتماعی جامعه اسلامی نمود پیدا کند.
وی افزود: مؤمن اهل تقوا، منزوی و گوشهنشین نیست، بلکه در متن جامعه حضور دارد و تقوا را به عنوان سپری برای مقابله با فتنهها و شیاطین جن و انس به کار میگیرد.
عبرت از عاشورا و ضرورت هوشیاری در برابر فتنهها
امام جمعه زنجان با گرامیداشت سالروز شهادت امام سجاد (ع) و نقل روایتی از آن حضرت درباره تحلیل واقعه عاشورا، گفت: امام سجاد (ع) شادی شیطان در روز عاشورا را ناشی از تصور پیروزی بر انسانها دانستند، در حالی که تنها راه نجات، تمسک به اهلبیت (ع) است و تقابل حق و باطل تا پایان تاریخ ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت عبرت گرفتن از عاشورا، اظهار داشت: دشمنان همواره تلاش کردهاند با ایجاد فتنه، مردم را از مسیر حق دور کنند و اگر خواص جامعه هوشیار نباشند، زمینه سوءاستفاده دشمن فراهم میشود.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به تلاش همه ظرفیتهای استکبار جهانی برای مقابله با جبهه مقاومت، تصریح کرد: بار دیگر وعده الهی محقق شد و روشن گردید که حق ماندگار است و باطل رفتنی.
وی با تأکید بر فضیلت حضور در تشییع پیکر اولیای الهی بر اساس روایات، حضور میلیونی مردم ایران و عراق در مراسم تشییع شهدا را جلوهای از پیوند عمیق امت اسلامی با فرهنگ ایثار و شهادت دانست.
امام جمعه زنجان با بیان اینکه شهدا زندهاند و آثار وجودی آنان پس از شهادت نیز ادامه دارد، اذعان داشت: ملت ایران با شهدا وداع کردند، اما مکتب، اندیشه و راه آنان همچنان زنده است و نسل امروز بیش از گذشته با آرمانهای آنان آشنا خواهد شد.
«جمعههای انتقام» برگرفته از آموزههای قرآنی
وی در ادامه با اشاره به شکلگیری «جمعههای انتقام» و «جمعههای خونخواهی» بر پایه آموزههای قرآنی، اظهار داشت: قصاص عاملان جنایت، مطالبهای برخاسته از قرآن کریم است و ملت ایران تا مجازات آمران و عاملان این جنایت و تحقق کامل خونخواهی شهدا، از پای نخواهد نشست.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به میراث فکری رهبرشهید، جهاد اقتصادی را یکی از مهمترین مطالبات بر جای مانده از ایشان عنوان کرد و گفت: اگر همانگونه که در حوزه دفاعی و موشکی به رهنمودهای رهبر شهید عمل شد، در عرصه اقتصاد نیز سیاستهای اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، کاهش وابستگی به نفت، تقویت ارزش پول ملی، رفع موانع تولید و توسعه شرکتهای دانشبنیان با جدیت دنبال میشد، امروز اقتصاد کشور با مشکلات کمتری مواجه بود.
نهضت فراگیر برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
امام جمعه زنجان با اشاره به فرارسیدن ۲۱ تیر، روز عفاف و حجاب، مسئله حجاب و عفاف را از مهمترین موضوعات فرهنگی کشور برشمرد و اظهار داشت: دشمن طی سالهای گذشته با صرف هزینههای فراوان تلاش کرده بنیان خانواده و هویت دینی جامعه را تضعیف کند.
وی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را نیازمند یک نهضت فرهنگی فراگیر دانست و از مساجد، خانوادهها، مراکز فرهنگی، بسیج، رسانهها، نخبگان و فعالان فضای مجازی خواست تا با برنامهریزی، ابتکار و کار گفتمانی در این عرصه نقشآفرینی کنند.
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