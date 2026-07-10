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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

حسینی: خونخواهی شهدا به تحقق آرمان‌هایشان گره خورده است

حسینی: خونخواهی شهدا به تحقق آرمان‌هایشان گره خورده است

زنجان- امام جمعه زنجان بااشاره به حضور باشکوه مردم در آئین تشییع رهبر شهید را جلوه‌ای از وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: خونخواهی شهدا به تحقق آرمان‌هایشان گره خورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با تأکید بر اینکه ملت ایران با حضور پرشور خود در این مراسم، عهد و پیمان خود را با شهدا تجدید کردند، گفت: ملت ایران نشان داد که راه شهدا را هرگز فراموش نخواهد کرد و این مسیر پرافتخار تا تحقق کامل آرمان‌های والای آنان ادامه خواهد یافت.

حجت‌الاسلام حسینی با تبیین مفهوم حقیقی خونخواهی شهدا، اظهار داشت: خونخواهی شهدا هرگز تنها به مجازات عاملان و آمران جنایت محدود نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از این مسیر، تحقق آرمان‌های والای آنان به‌ویژه در عرصه حیاتی جهاد اقتصادی است.

وی تأکید کرد: امروز همان‌گونه که جهاد نظامی اهمیت دارد، جهاد اقتصادی نیز ضرورتی انکارناپذیر است و بدون تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور، دستیابی به اهداف شهدا ممکن نخواهد بود.

امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به اهمیت تقوا در زندگی فردی و اجتماعی، آن را تنها محدود به عبادات فردی ندانست و خاطرنشان کرد: تقوا باید در تمام رفتارها، گفتار، تصمیم‌گیری‌ها و عرصه‌های اجتماعی جامعه اسلامی نمود پیدا کند.

وی افزود: مؤمن اهل تقوا، منزوی و گوشه‌نشین نیست، بلکه در متن جامعه حضور دارد و تقوا را به عنوان سپری برای مقابله با فتنه‌ها و شیاطین جن و انس به کار می‌گیرد.

عبرت از عاشورا و ضرورت هوشیاری در برابر فتنه‌ها

امام جمعه زنجان با گرامیداشت سالروز شهادت امام سجاد (ع) و نقل روایتی از آن حضرت درباره تحلیل واقعه عاشورا، گفت: امام سجاد (ع) شادی شیطان در روز عاشورا را ناشی از تصور پیروزی بر انسان‌ها دانستند، در حالی که تنها راه نجات، تمسک به اهل‌بیت (ع) است و تقابل حق و باطل تا پایان تاریخ ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت عبرت گرفتن از عاشورا، اظهار داشت: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با ایجاد فتنه، مردم را از مسیر حق دور کنند و اگر خواص جامعه هوشیار نباشند، زمینه سوءاستفاده دشمن فراهم می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به تلاش همه ظرفیت‌های استکبار جهانی برای مقابله با جبهه مقاومت، تصریح کرد: بار دیگر وعده الهی محقق شد و روشن گردید که حق ماندگار است و باطل رفتنی.

وی با تأکید بر فضیلت حضور در تشییع پیکر اولیای الهی بر اساس روایات، حضور میلیونی مردم ایران و عراق در مراسم تشییع شهدا را جلوه‌ای از پیوند عمیق امت اسلامی با فرهنگ ایثار و شهادت دانست.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه شهدا زنده‌اند و آثار وجودی آنان پس از شهادت نیز ادامه دارد، اذعان داشت: ملت ایران با شهدا وداع کردند، اما مکتب، اندیشه و راه آنان همچنان زنده است و نسل امروز بیش از گذشته با آرمان‌های آنان آشنا خواهد شد.

«جمعه‌های انتقام» برگرفته از آموزه‌های قرآنی

وی در ادامه با اشاره به شکل‌گیری «جمعه‌های انتقام» و «جمعه‌های خونخواهی» بر پایه آموزه‌های قرآنی، اظهار داشت: قصاص عاملان جنایت، مطالبه‌ای برخاسته از قرآن کریم است و ملت ایران تا مجازات آمران و عاملان این جنایت و تحقق کامل خونخواهی شهدا، از پای نخواهد نشست.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به میراث فکری رهبرشهید، جهاد اقتصادی را یکی از مهم‌ترین مطالبات بر جای مانده از ایشان عنوان کرد و گفت: اگر همان‌گونه که در حوزه دفاعی و موشکی به رهنمودهای رهبر شهید عمل شد، در عرصه اقتصاد نیز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، کاهش وابستگی به نفت، تقویت ارزش پول ملی، رفع موانع تولید و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با جدیت دنبال می‌شد، امروز اقتصاد کشور با مشکلات کمتری مواجه بود.

نهضت فراگیر برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

امام جمعه زنجان با اشاره به فرارسیدن ۲۱ تیر، روز عفاف و حجاب، مسئله حجاب و عفاف را از مهم‌ترین موضوعات فرهنگی کشور برشمرد و اظهار داشت: دشمن طی سال‌های گذشته با صرف هزینه‌های فراوان تلاش کرده بنیان خانواده و هویت دینی جامعه را تضعیف کند.

وی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را نیازمند یک نهضت فرهنگی فراگیر دانست و از مساجد، خانواده‌ها، مراکز فرهنگی، بسیج، رسانه‌ها، نخبگان و فعالان فضای مجازی خواست تا با برنامه‌ریزی، ابتکار و کار گفتمانی در این عرصه نقش‌آفرینی کنند.

کد مطلب 6884049

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