به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه با برگزاری نشستی تحت عنوان منع اشاعه سلاح های هسته ای، به بررسی برنامه‌ هسته‌ای ایران پرداخت. این نشست که به درخواست بحرین و پنج کشور اروپایی برگزار شد، شاهد اختلاف نظر شدید اعضا درباره برنامه هسته ای ایران بود.

روسیه: برنامه هسته ای ایران باید از دستور کار شورای امنیت خارج شود

معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در این نشست گفت: هرگونه تلاش برای القای فعال شدن مکانیسم ماشه، از نظر حقوقی بی‌اساس است. قطعنامه ۲۲۳۱ از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و شورای امنیت رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران را متوقف کرده است. موضوع برنامه هسته‌ای ایران دیگر در دستور کار شورای امنیت قرار ندارد. برگزاری نشست درباره موضوعی که از دستور کار خارج شده، صرفاً با انگیزه‌های سیاسی دنبال می‌شود. روسیه از اعضای شورای امنیت خواست به دستور کار این نشست رأی منفی دهند و از تضعیف اعتبار شورا جلوگیری کنند. روسیه قاطعانه هرگونه تلاش برای تشدید تنش‌ها درباره ایران بدون دلیل و استفاده از شورای امنیت برای تسویه حساب‌های سیاسی با تهران را رد می‌کند.

چین: سیاسی‌کاری، اختلافات در شورای امنیت را تشدید کرده است

نماینده چین هم تأکید کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و رسیدگی شورای امنیت به پرونده هسته‌ای ایران پایان یافته است. اصرار برخی کشورها برای برگزاری نشست درباره موضوعی که از دستور کار شورای امنیت خارج شده، فضای مذاکرات را تضعیف می‌کند. سیاسی‌کاری در شورای امنیت، اختلافات درون شورا را تشدید کرده و روند دستیابی به راه‌حل سیاسی را با مانع روبه‌رو می‌کند. چین از کشورهای ذی‌ربط می خواهد با حسن نیت، مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ را اجرا و از اعتبار شورای امنیت و دیپلماسی چندجانبه صیانت کنند.

ادعای انگلیس: سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران (اسنپ‌بک) قانونی است

نماینده انگلیس ضمن مخالفت با اظهارات نمایندگان روسیه و چین ادعا کرد که نشست امروز شورای امنیت کاملاً منطبق با آیین‌کار شورا است و انگلیس، فرانسه و آلمان سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها (اسنپ‌بک) را مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ فعال کرده‌اند و جلوگیری از بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت، دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک را دشوارتر می‌کند.

فرانسه: مواضع حمایتی روسیه و چین از ایران را نمی‌پذیریم

نماینده فرانسه نیز ضمن حمایت از اظهارات همتای انگلیسی خود گفت: برداشت‌های مطرح‌شده از سوی روسیه و چین را نمی‌پذیریم. شورای امنیت با رد پیش‌نویس قطعنامه، مسیر بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ طی کرد. قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان معتبر و لازم‌الاجراست و دبیرخانه سازمان ملل به ارائه گزارش‌های مرتبط ادامه خواهد داد. برگزاری نشست‌های شورای امنیت درباره موضوع هسته‌ای ایران اقدامی مشروع و در راستای حمایت از راه‌حل سیاسی است. همه اعضای شورای امنیت باید به تصمیمات این شورا احترام بگذارند، حتی اگر برداشت‌های متفاوتی از این موضوع داشته باشند.

آمریکا: درِ دیپلماسی با ایران به صورت مشروط همچنان باز است

معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل هم در این نشست مدعی ش: درِ دیپلماسی با ایران همچنان باز است، اما این امر مشروط به شرایطی است. با وجود اینکه امکان گفتگو همچنان برقرار است، اما ایالات متحده نمی‌تواند در شرایطی که ایران تعهدات ساده‌ای همچون شلیک نکردن به اهداف غیرنظامی را زیر پا می‌گذارد، مذاکره کند. اگر به اهداف یا کشتی‌های غیرنظامی شلیک کنید، ما پاسخ خواهیم داد. ایران قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های این شورا را نقض کرده است. با چنین تخلفاتی نمی‌توان با تعلل و کارشکنیِ شورا برخورد کرد.

پاکستان: باید تلاش‌ها بر اجرای تفاهمنامه میان آمریکا و ایران متمرکز شود

نماینده پاکستان تصریح کرد: پاکستان از همه طرف‌ها می‌خواهد خویشتنداری کنند و اقداماتی که ب صلح و ثبات منطقه را بیش از پیش تضعیف می‌کند، خودداری کنند. دیپلماسی و گفتگو تنها راه‌حل اختلافات است و تفاهم‌نامه‌ که آمریکا و ایران اسلام‌آباد بر سر آن توافق کردند، نقشه راهی عملی برای حل همه مسائل باقی‌مانده از طریق راهکارهای دیپلماتیک است. هرگونه وقفه در روند دیپلماتیک، مسائل را پیچیده‌تر خواهد کرد.

ادعای بحرین: ایران تفاهم‌نامه آتش بس را نقض کرده است

نماینده رژیم آل خلیه هم در نشست شورای امنیت گفت: تلاش‌های دیپلماتیک تنها زمانی نتیجه‌ بخش خواهد بود که در رفتار ایران تغییر ایجاد شود. ایران تفاهمنامه را نقض و به بحرین، کویت و اردن حمله کرد، امنیت دریایی در تنگه هرمز را تهدید می‌کند و اقداماتش امنیت منطقه را تضعیف می کند و مانع شکل ‌گیری اعتماد می‌شود.