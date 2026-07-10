توافق سناتورهای آمریکایی با دولت ترامپ برای تشدید تحریم های روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که چهار سناتور برجسته آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که پس از ماه‌ها رایزنی، با دولت دونالد ترامپ برای پیشبرد و تصویب قانون به‌روز شده تحریم‌های سنگین علیه روسیه به توافق نهایی دست یافته‌اند.

سناتورها «ریچارد بلومنتال»، «لیندسی گراهام»، «جین شاهین» و «راجر ویکر» با ابراز خرسندی از این پیشرفت چشمگیر تأکید کردند: در شرایطی که روسیه کشتار غیرنظامیان در اوکراین را تشدید کرده است، همکاری قوای مقننه و مجریه برای اعمال بهای سنگین بر خریداران نفت و گاز طبیعی روسیه و از کار انداختن ماشین جنگی پوتین یک ضرورت فوری است.

این لایحه دوجناحی که از سوی گراهام، سناتور جمهوری خواه هدایت می‌شود، با هدف اعمال فشارهای فرامتنی، تحریم‌های مالی و تعرفه‌های سنگینی را علیه کشورهایی که به تجارت با مسکو و خرید صادرات انرژی آن ادامه می‌دهند وضع خواهد کرد؛ اقدامی که مستقیماً به دلیل آنچه "کارشکنی مسکو در مذاکرات و عدم دستیابی به توافق صلح با اوکراین

خوانده شده" طراحی شده است.

این توافق کم‌سابقه میان کنگره و کاخ سفید در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ در جریان سفر اخیر خود به آنکارا با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین دیدار کرد. لحن این دیدار چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای نسبت به گذشته داشت و خبری از انتقادات تند و ادبیات تحقیرآمیز ترامپ که پیش‌تر زلنسکی را «ناسپاس» خوانده بود، نبود.

رئیس‌جمهور آمریکا با مثبت ارزیابی کردن این نشست تأکید کرد که ارتباط «بسیار خوبی» میان آن‌ها برقرار شده و اکنون هر دو طرفِ درگیر (مسکو و کی‌یف) خواهان پایان دادن به این جنگ فرسایشی چهارساله هستند که از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شده است.