به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، به بهانه بررسی دقیق نفوذ جهانی فزاینده چین توسط دولت ترامپ، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) به ۳۰ دانشگاه این کشور دستور داده است تا همکاری‌های خود را با دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزشی نظامی که عمدتاً چینی هستند، مورد بازبینی و ارزیابی قرار دهند.

بر اساس اعلام این رسانه، اگر دانشگاه‌های مذکور ظرف ۲ هفته آینده این بررسی را تکمیل نکنند، با خطر قطع بودجه مواجه خواهند شد.

پنتاگون دیروز دوشنبه ادعا کرد که هدف از این اقدام، محافظت از تحقیقاتی است که با بودجه مالیات‌ دهندگان آمریکایی انجام می‌شود!

یک مقام آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن درباره مسائل داخلی صحبت می‌کرد، گفت که این فهرست شامل دانشگاه هاروارد، مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) و دانشگاه جانز هاپکینز می‌شود.

فهرست مؤسساتی که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) آن‌ها را برای سال مالی ۲۰۲۵ مسئله‌ ساز می‌ داند، شامل ۱۳۰ سازمان از چین، روسیه و ایران است که طیف وسیعی از آزمایشگاه‌ های اندازه‌ گیری الکترونیکی تا مراکز تحقیقات علمی را دربردارند.