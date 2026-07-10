توقیف ۴۷ موتورسیکلت متخلف در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح ضربتی برخورد با موتورسیکلتهای متخلف و فاقد مدارک در دماوند خبر داد.
وی که یک مقام ارشد انتظامی است، اظهار کرد: در اجرای این طرح، ۴۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف جمعآوری، توقیف و راکبان آنها برابر قانون اعمال مقررات شدند.
ملکی با اشاره به اینکه برخی از این موتورسیکلتها موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شده بودند، افزود: پلیس با رانندگان و راکبانی که با رفتارهای پرخطر، ایجاد آلودگی صوتی و برهم زدن نظم عمومی موجب نارضایتی شهروندان شوند، برخورد قاطع خواهد کرد.
فرمانده انتظامی دماوند تصریح کرد: برخی موتورسیکلتها صرفاً برای استفاده در پیست طراحی شدهاند و تردد آنها در معابر شهری غیرمجاز است، از اینرو با هرگونه تخلفی که امنیت و آرامش شهروندان را خدشهدار کند، بدون اغماض برخورد میشود.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مرتبط با وظایف پلیس، موضوع را از طریق مسیرهای قانونی به پلیس اطلاع دهند و تأکید کرد: تأمین نظم، امنیت و آرامش عمومی از اولویتهای پلیس است.
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