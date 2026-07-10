خیالبافی ترامپ برای دوران پس از ترور توسط ایران!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با نیویورک پست مدعی شد: من دستوراتی برای بمباران ایران در سطح بی‌ سابقه، در صورت موفقیت آنها در ترورم، به جا گذاشته‌ام.

ترامپ امروز جمعه در مصاحبه با این رسانه اینترنتی ادعا کرد که اگر ایران در نقشه‌های خود برای ترور او موفق شود، دستوراتی گذاشته است و این اقدام عواقب سنگینی در پی خواهد داشت.

وی در ادامه حرف های بی اساس خود افزود: طرح ایران برای ترور من جدید نیست و تهران سال‌هاست که خواهان مرگ من است.

ترامپ در پاسخ به سوالی درباره گزارش‌های اخیر مبنی بر اینکه اسرائیل این هفته اطلاعاتی را درباره نقشه‌ای برای حذف رئیس‌جمهور آمریکا به اشتراک گذاشته است، گفت: نه، اسرائیل چیزی مطرح نکرد. من مدت‌هاست که شماره یک در فهرست ترور ایران هستم، و می دانید، زندگی همین است.

هراس رئیس جمهور آمریکا از کشته شدن به علت ارتکاب جنایت در ایران در حالی است که به گزارش رسانه ها، این چهارمین بار پس از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب است که ترامپ درباره احتمال ترور شدن از سوی ایران سخن می گوید.