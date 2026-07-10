آکسیوس: واشنگتن خواستار اعلام رسمی باز بودن تنگه هرمز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه خبری آکسیوس مدعی شد که چند مقام آمریکایی اعلام کردند که دولت ترامپ از ایران خواسته روز شنبه بیانیه‌ای علنی صادر کند و در آن تأیید کند که تنگه هرمز باز است.

بر اساس این گزارش، واشنگتن همچنین از تهران خواسته است در این بیانیه به رعایت آتش‌بس در قبال کشتی‌های تجاری متعهد شود.

آکسیوس به نقل از چند مقام آمریکایی افزود که درخواست دولت ترامپ در چارچوب تلاش‌ها برای اطمینان از امنیت کشتیرانی و تداوم عبور و مرور تجاری از تنگه هرمز مطرح شده است.

در همین راستا، یک مقام آمریکایی نیز به آکسیوس گفت: ترامپ به تیم مذاکره‌کننده با ایران زمان و حاشیه محدودی برای دستیابی به توافق هسته‌ای داده است.

این مقام آمریکایی افزود: در صورت عدم دستیابی به توافق هسته ای، طرح هایی در خصوص گزینه‌های پیش روی ترامپ آماده شده است.

این مقام آمریکایی در ادامه رویه مقامات واشنگتن برای توسل به زور علیه ایران که تاکنون سودی برای آنها به دنبال نداشته را تکرار کرد و مدعی شد: اگر ایران از صدور بیانیه [مذکور] خودداری کند عواقب شدیدی [برای آنها] به دنبال خواهد داشت.

ادعای مقامات آمریکایی: مذاکرات ایران و آمریکا ثمربخش است

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از چند مقام آمریکایی که آنها را بلندپایه خوانده، گزارش داد که گفت وگوهای ایران و آمریکا ثمربخش است، اما یا به توافق منجر خواهد شد یا این اتفاق نخواهد افتاد.

این مقامات گفته اند: آمریکا خواستار آن شده که تهران با صدور بیانیه‌ای علنی اعلام کند تمامی آبراه‌های حمل‌ونقل دریایی باز هستند.

بر اساس این گزارش رویترز، مقامات آمریکایی همچنین گفته اند که دیگر خواسته آمریکا این بوده که تهران در این بیانیه اعلام کند که تهران حمله به کشتی ها در تنگه هرمز را متوقف خواهد کرد.

این خبر درحالی منتشر می شود که آمریکا با اعمال تحریم های جدید عملا بند ۹ یادداشت تفاهم ایران و آمریکا را نقض کرده است.