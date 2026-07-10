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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵

آکسیوس: واشنگتن خواستار اعلام رسمی باز بودن تنگه هرمز شد

آکسیوس: واشنگتن خواستار اعلام رسمی باز بودن تنگه هرمز شد

یک پایگاه خبری آمریکایی مدعی شد که دولت این کشور خواستار اعلام رسمی باز بودن تنگه هرمز از سوی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه خبری آکسیوس مدعی شد که چند مقام آمریکایی اعلام کردند که دولت ترامپ از ایران خواسته روز شنبه بیانیه‌ای علنی صادر کند و در آن تأیید کند که تنگه هرمز باز است.

بر اساس این گزارش، واشنگتن همچنین از تهران خواسته است در این بیانیه به رعایت آتش‌بس در قبال کشتی‌های تجاری متعهد شود.

آکسیوس به نقل از چند مقام آمریکایی افزود که درخواست دولت ترامپ در چارچوب تلاش‌ها برای اطمینان از امنیت کشتیرانی و تداوم عبور و مرور تجاری از تنگه هرمز مطرح شده است.

در همین راستا، یک مقام آمریکایی نیز به آکسیوس گفت: ترامپ به تیم مذاکره‌کننده با ایران زمان و حاشیه محدودی برای دستیابی به توافق هسته‌ای داده است.

این مقام آمریکایی افزود: در صورت عدم دستیابی به توافق هسته ای، طرح هایی در خصوص گزینه‌های پیش روی ترامپ آماده شده است.

این مقام آمریکایی در ادامه رویه مقامات واشنگتن برای توسل به زور علیه ایران که تاکنون سودی برای آنها به دنبال نداشته را تکرار کرد و مدعی شد: اگر ایران از صدور بیانیه [مذکور] خودداری کند عواقب شدیدی [برای آنها] به دنبال خواهد داشت.

ادعای مقامات آمریکایی: مذاکرات ایران و آمریکا ثمربخش است

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از چند مقام آمریکایی که آنها را بلندپایه خوانده، گزارش داد که گفت وگوهای ایران و آمریکا ثمربخش است، اما یا به توافق منجر خواهد شد یا این اتفاق نخواهد افتاد.

این مقامات گفته اند: آمریکا خواستار آن شده که تهران با صدور بیانیه‌ای علنی اعلام کند تمامی آبراه‌های حمل‌ونقل دریایی باز هستند.

بر اساس این گزارش رویترز، مقامات آمریکایی همچنین گفته اند که دیگر خواسته آمریکا این بوده که تهران در این بیانیه اعلام کند که تهران حمله به کشتی ها در تنگه هرمز را متوقف خواهد کرد.

این خبر درحالی منتشر می شود که آمریکا با اعمال تحریم های جدید عملا بند ۹ یادداشت تفاهم ایران و آمریکا را نقض کرده است.

کد مطلب 6884313

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    نظرات

    • IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
      1 0
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      ایران بطور رسمی اعلام کند تنگه برای عهد شکنان بسته است چرا که قبلا باز بود یا هر طور که صلاح است
    • IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
      1 0
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      از کی تا حالا حرف دشمن رو گوش میدیم ؟
    • یک ایرانی IR ۰۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
      1 0
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      ترامپ کورخونده؛ عبورومروردرتنکه ی هرمزباترتیبات ایرانی است نه باتهدیدات آمریکایی.
    • US ۰۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
      1 0
      پاسخ
      به کدام ظلم وارد شده به ایران این سازمان ترتیب اثر داده!؟ ریل رو زد و گفت آتش بس هم تمام یعنی محاصره دریایی و اگر از داخل ایران هم با قطار دور بزنید میزنم!! برو الان اگر می تونی سلاح هسته ای بسازید اگر تونستید!
    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      معلوم شد که هیچ کس برای ادعاهای ترامپ تره هم خورد نمی کند که به ایران التماس می کند که خودت بگو که تنگه باز است. ایران مطلقأ احمق است که تا زمانی که : - اسرائیل کاملأ از لبنان خارج نشده است - دارایی های ایران در سراسر دنیا آزاد نشده و در اختیار ایران قرار نگرفته اند - تمام تحریمهای آمریکایی و اروپایی و قطعنامه های سازمان ملل به صورت بازگشت ناپذیر پایان نیافته اند - نفت به دویست دلار نرسیده است - نیروهای نظامی آمریکا از منطقه تا مرز دشمن صهیونیستی خارج نشده، تنگه را باز کند.

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