برنامه خاموشی موقت برق در ۷ شهرستان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق لرستان اعلام کرد به منظور افزایش پایداری شبکههای توزیع برق و جلوگیری از خاموشیهای ناخواسته، عملیات تعمیرات و بهسازی تأسیسات برقرسانی در روز شنبه ۲۰ تیرماه در بخشهایی از شهرستانهای رومشکان، کوهدشت، سلسله، دلفان، پلدختر، چگنی و بروجرد انجام خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، برنامه زمانبندی خاموشیهای موقت به شرح زیر است:
رومشکان
عملیات روی فیدر «رومشکان» از ساعت ۱۲ تا ۱۴ انجام میشود و مسیر جاده طولکش، روستاهای کهریز، گیژان، عبدالبیگی و بخش شرقی دوراهی بازوند را شامل خواهد شد.
کوهدشت
عملیات تعمیرات روی فیدرهای «ریکا»، «شیرز» و «کوهنانی» از ساعت ۱۲ تا ۱۴ انجام میشود.
این خاموشی مسیر کشماهور، ناوه، گندابه، تازهآباد ملاکه، کتولهساری، چنار سفلی و علیا، سهآسیابه، کارخانه آرد ویخ، مسیر اولادقباد تا همیان شیرز و ضرون، چاههای بوعلی، سرخدم لکی، کمیر، دلاب، شهر کوهنانی و تمامی تأسیسات کشاورزی و صنعتی این مسیر را دربر میگیرد.
سلسله
در شهرستان سلسله، عملیات روی فیدر «کهمان» از ساعت ۱۲ تا ۱۴ اجرا میشود و روستاهای تملیه، مرادآباد، دهحسنعلی، پیرمحمدشاه، اصلانشاه، محمدآباد بتکی، کهریز، نامدارآباد، الماسآباد، جوادآباد، صالحآباد، صالحآباد مالمیر، حیدرآباد، چناره علیا، عباسآباد و تمامی تأسیسات صنعتی و کشاورزی این مسیر را شامل میشود.
دلفان
در شهرستان دلفان، عملیات روی فیدر «ابوذر» از ساعت ۱۲ تا ۱۴ در مناطق علیمیرزایی، محمدمیرزا، ایرانشاهی و حبیبوند انجام خواهد شد.
همچنین فیدر «خیابان امام» از ساعت ۱۴ تا ۱۶ مناطق چشمهخانی، خرممسکن، فاز یک، ۲۴ متری طالقانی، بهارستان و خیابان امام را تحت تأثیر قرار میدهد.
عملیات روی فیدر «اولادقباد» نیز از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مناطق تصفیهخانه، بادآور، خاتونبان، سنگکر و مناطق اطراف اجرا خواهد شد.
پلدختر
در شهرستان پلدختر، عملیات روی فیدر «جایدر» از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در شهرک سرابحمام، شهید جودکی، روستاهای اسلامآباد، چمقلعه، پمپاژهای چمقلعه، مسیر جاده گلزار و تیاف ماسهشویی انجام میشود.
همچنین فیدر «واشیان» از ساعت ۱۲ تا ۱۴ بخشهایی از بابازید، روستاهای واشیان، منطقه بادامک، هرسگه و تختچان را شامل خواهد شد.
فیدر «رومشگان» نیز در همین ساعت، بخشهایی از بابازید و روستاهای تازهآباد، ورهزرد و خرسدر را دربر میگیرد.
چگنی
در شهرستان چگنی، عملیات روی فیدر «شاهیوند» از ساعت ۱۲ تا ۱۴ اجرا میشود و تمامی مناطق واقع در مسیر این فیدر، از ابتدای شاهیوند تا انتهای مسیر و همچنین چاهها و ایستگاههای پمپاژ را شامل خواهد شد.
بروجرد
در شهرستان بروجرد نیز عملیات بهسازی روی فیدر «بذرافشان» از ساعت ۱۲ تا ۱۵ انجام میشود و مسیر کورهها و روستاهای جهانآباد تا پیچ زمانکار را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
شرکت توزیع نیروی برق لرستان از مشترکان این مناطق خواست با توجه به زمانبندی اعلامشده، تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در زمان اجرای عملیات در نظر بگیرند.
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