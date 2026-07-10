به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رئیس شرکت روساتم اعلام کرد: ساعاتی پیش نخستین گروه متشکل از شش نفر از کارکنان روساتم روند بازگشت به نیروگاه هستهای بوشهر در ایران را آغاز کردند.
«الکسی لیخاچف» در سخنانی ضمن اعلام این خبر افزود: به دنبال حملات آمریکا به ایران، مسئولان روس مستقر در تهران فعالیتهای خود را متوقف کرده بودند.
وی تأکید کرد: حملات هوایی به استان بوشهر انجام شد، اما منطقه نیروگاه هستهای بوشهر هدف هیچ حملهای قرار نگرفته است.
رئیس شرکت روس اتم تصریح کرد که این شرکت طی ساعات آینده درباره ادامه روند بازگشت کارکنان خود به نیروگاه هستهای بوشهر تصمیمگیری خواهد کرد.
اظهارات این مقام روس در حالی است که مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در تازه ترین موضعگیری خود مدعی شد که آژانس اوضاع نیروگاه هسته ای بوشهر در ایران را زیر نظر دارد و همه طرفها را به خویشتنداری دعوت کرد.
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