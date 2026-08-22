به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، الکسی لیخاچف، رئیس شرکت روس اتم امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: وضعیت در محدوده نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران در حال حاضر آرام است.

رئیس شرکت روس اتم در حاشیه مرحله دوم بیست و سومین کنگره حزب «روسیه واحد» که هم‌ اکنون در مسکو در حال برگزاری است، به خبرنگاران گفت: در مجموع، اوضاع آرام است؛ طی ماه‌ های اخیر هیچ‌ گونه حادثه نگران‌ کننده‌ای در ارتباط با خود نیروگاه، محوطه پیرامونی آن یا ۲ مجتمع مسکونی ما رخ نداده است.

الکسی لیخاچف سپس ادامه داد: روند بازگشت متخصصان روسی به نیروگاه هسته‌ای بوشهر ادامه دارد و در حال حاضر ۴۲ کارمند روس اتم در آنجا حضور دارند. تمام پیشنهادات ما درباره اورانیوم غنی‌ شده ایران همچنان روی میز است و برای ایفای نقش در حل مسائل مربوط به این موضوع آماده‌ایم.

وی سپس افزود: در حال حاضر مذاکراتی با طرف ایرانی درباره اورانیوم غنی‌شده این کشور در جریان نیست.