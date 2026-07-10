گرامیداشت رهبر شهید در حرم بانوی کرامت از سوی رهبر انقلاب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت قائد شهید عظیمالشأن امت، شامگاه جمعه به از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی خامنهای در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.
در این آیین، تعدادی از مراجع عظام تقلید، شخصیتهای برجسته حوزههای علمیه، مسئولان عالی حوزوی و اقشار مختلف مردم با حضور در حرم مطهر بانوی کرامت، یاد و خاطره این شخصیت برجسته را گرامی داشتند.
آیات عظام شبیری زنجانی و سبحانی از جمله مراجع عظام تقلیدی بودند که در این مراسم حضور یافتهاند.
همچنین آیت الله اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور نیز در کنار جمعی از علما، بزرگان حوزه و نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید در این آیین شرکت کرده است.
اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اعضای شورای عالی حوزههای علمیه، مدیران عالی حوزوی، اساتید و فضلای حوزه نیز از دیگر حاضران در این مراسم هستند.
همچنین جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، مسئولان کشوری و لشکری از جمله سردار فدوی و وزیر ورزش و جوانان و چهرههای مختلف حوزوی و اجرایی با حضور در این آیین، در کنار دیگر شرکتکنندگان به مقام والای قائد شهید عظیمالشأن امت ادای احترام کردند.
شرکتکنندگان با چشمانی اشکبار و فضایی آکنده از اندوه و احترام، در آیین بزرگداشت رهبر شهید حضور یافتهاند.
حجت الاسلام خمینی اظهار کرد: هنوز داغ این حادثه برای ملت ایران تازه است و بسیاری از مردم همچنان با یاد رهبر شهید زندگی میکنند و گویی هر بار که رسانهها را دنبال میکنند یا مصلای امام را میبینند، در انتظار حضور دوباره ایشان هستند.
وی با بیان اینکه سنت الهی بر ماندگاری هیچیک از بزرگان در دنیا قرار نگرفته است، افزود: اگر قرار بود شخصیتی برای همیشه در دنیا باقی بماند، پیش از همه پیامبر اکرم (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و امام حسن و امام حسین (ع) باقی میماندند و از این رو راهی جز صبر در برابر این مصیبت بزرگ وجود ندارد.
یادگار امام خمینی (ره) با اشاره به شرایط شهادت رهبر شهید تصریح کرد: ملت ایران حتی فرصت سوگواری نداشت زیرا از نخستین ساعات این حادثه با تهاجم و تهدید دشمنان روبهرو شد و ناچار بود در میدان دفاع از کشور و نظام اسلامی حضور پیدا کند.
وی ادامه داد: در همان روزهایی که قدرتهای استکباری تصور میکردند جمهوری اسلامی ظرف چند روز از پای درمیآید، مردم ایران با حضور در صحنه همه محاسبات دشمن را بر هم زدند و اجازه ندادند اهداف آنان محقق شود.
ملت ایران همه محاسبات دشمن را برهم زد
حجتالاسلام خمینی با اشاره به نقش مردم در عبور از این مقطع حساس گفت: ملت ایران بدون آنکه نیازی به نسخهپیچی داخلی یا خارجی داشته باشد، مسیر خود را شناخت و بر همان راهی که امام راحل و رهبر شهید ترسیم کرده بودند استوار ماند.
وی افزود: همین مردم بودند که در کنار نیروهای مسلح، سپاه، ارتش و دیگر مدافعان کشور ایستادند و تمامی نقشههای طراحیشده دشمنان را ناکام گذاشتند.
یادگار امام خمینی (ره) اظهار کرد: نمیتوان در روزهای سخت از مردم برای حفظ کشور کمک گرفت اما پس از پایان بحران، همان مردمی را که در میدان حضور داشتند به افراطیگری متهم کرد.
وی تأکید کرد: کسانی که امروز شعار خونخواهی رهبر شهید و انتقام از عاملان این جنایت را سر میدهند همان مردمی هستند که از کشور، امنیت و عزت ایران دفاع کردند و حفظ جمهوری اسلامی مرهون ایستادگی آنان است.
مسئولان نباید از مطالبه انتقام غفلت کنند
حجتالاسلام خمینی با بیان اینکه جسارت به رهبر دینی و سیاسی ملت ایران حادثهای فراموششدنی نیست، گفت: ملت ایران نمیتواند نسبت به چنین جنایتی بیتفاوت باشد و طبیعی است که این داغ مطالبه پاسخ و انتقام را در دل مردم زنده نگه دارد.
وی افزود: درباره شیوه و جزئیات انتقام سخنی نمیگویم اما اعتقاد دارم هر مسئولی که خود را وفادار به رهبر شهید میداند، اگر دغدغه انتقام از عاملان این جنایت را نداشته باشد، باید در وجدان خود تأمل کند.
یادگار امام خمینی (ره) تصریح کرد: مجالس بزرگداشت رهبر شهید همانند مجالس سیدالشهدا (ع) صرفاً محافل سوگواری نیست بلکه در آنها باید از عاملان جنایت و جبهه استکبار نیز سخن گفته شود.
وی ادامه داد: همانگونه که در عزاداری امام حسین (ع) نام قاتلان آن حضرت از یاد نمیرود، در مراسم بزرگداشت رهبر شهید نیز نمیتوان از استکبار، آمریکا و رژیم صهیونیستی سخنی به میان نیاورد.
رهبر شهید گفتمان انقلاب را زنده نگه داشت
سید علی خمینی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید اظهار کرد: برای شناخت این شخصیت بزرگ بهترین راه مراجعه به سخنان خود ایشان درباره امام خمینی (ره) است زیرا هر صفتی که برای بنیانگذار انقلاب اسلامی برمیشمرد، تلاش داشت آن را در وجود خود متجلی سازد.
وی افزود: اگر از شجاعت امام سخن میگفت، خود نیز مظهر همان شجاعت بود و اگر از اخلاص و مردمباوری امام یاد میکرد، در عمل همان ویژگیها را در مسیر رهبری انقلاب به نمایش گذاشت.
یادگار امام خمینی (ره) مهمترین خدمت رهبر شهید را حفظ، تقویت و ارتقای گفتمان انقلاب اسلامی دانست و گفت: بسیاری تصور میکردند شور انقلابی ملت ایران پس از امام راحل کمرنگ خواهد شد اما رهبر شهید این گفتمان را سال به سال استوارتر و پویاتر کرد.
وی با استناد به آیه شریفه شجره طیبه خاطرنشان کرد: گفتمان انقلاب اسلامی ریشههایی عمیق و استوار دارد و حوادث بزرگ نیز نتوانسته این ریشهها را متزلزل کند.
جنگ اخیر اقتدار ایران را به نمایش گذاشت
خمینی اظهار کرد: دشمنان با بهرهگیری از همه ظرفیتهای خود، از آمریکا گرفته تا رژیم صهیونیستی و امکانات گسترده رسانهای و نظامی، با هدف تغییر نظام اسلامی وارد میدان شدند اما به اهداف خود نرسیدند.
وی افزود: پیش از این برخی تصور میکردند ورود مستقیم آمریکا به میدان پایان کار جمهوری اسلامی خواهد بود اما حوادث این جنگ نشان داد این تحلیل نادرست است.
یادگار امام خمینی (ره) تصریح کرد: امروز هیچ تحلیلگر منصفی نمیتواند مدعی شود آمریکا در این نبرد راهبردی به پیروزی رسیده است زیرا ملت ایران با تکیه بر اصول انقلاب اسلامی و انسجام ملی، تمامی محاسبات دشمن را ناکام گذاشت.
وی با تأکید بر اینکه امام خمینی (ره) در تمام دوران نهضت و پس از پیروزی انقلاب تنها به مردم و اراده الهی تکیه داشت، گفت: همین سرمایه مردمی بزرگترین پشتوانه جمهوری اسلامی بوده و همچنان ضامن استمرار مسیر انقلاب اسلامی خواهد بود.
حجت الاسلام خمینی اظهار کرد: جمهوری اسلامی هیچگاه خواهان جنگ نبوده و امروز نیز به دنبال جنگ نیست اما هرگز در برابر فشارها و تهدیدها عقبنشینی نخواهد کرد.
وی افزود: برخی تصور میکنند ادامه جنگ باید با هدف تأثیرگذاری بر معادلات سیاسی آمریکا یا شکست یک جریان سیاسی در انتخابات آن کشور دنبال شود، در حالی که برای جمهوری اسلامی تفاوتی میان جریانهای سیاسی آمریکا وجود ندارد و دشمنی این کشور با ملت ایران محدود به امروز و دیروز نیست.
یادگار امام راحل ادامه داد: اگر سخن از مذاکره مطرح میشود، به معنای صلح و سازش با آمریکا نیست بلکه مذاکره نیز یکی از عرصههای نبرد است و جنگ تنها در میدان نظامی معنا پیدا نمیکند.
وی گفت: هرکس بخواهد از مسیر مذاکره به صلح و سازش با آمریکا برسد، خائن است و هرکس پیام دوستی به آمریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است.
جمهوری اسلامی از جنگ نمیترسد
حجت الاسلام خمینی با بیان اینکه جنگ هزینه، سختی و فشار دارد، اظهار کرد: آنچه از خود جنگ خطرناکتر است، ترس از جنگ است و ملت ایران نشان داد در برابر تهدیدها ایستادگی میکند.
وی افزود: دشمنان تصور میکردند با حمله نظامی میتوانند کار جمهوری اسلامی را یکسره کنند و تمام توان خود را نیز به میدان آوردند اما هرچه زمان گذشت، ضعف آنان آشکارتر شد و در مقابل، اقتدار جمهوری اسلامی بیش از گذشته نمایان شد.
یادگار امام راحل با اشاره به مواضع جریانهای مخالف جمهوری اسلامی گفت: کسانی که سالها مردم را به امید دخالت بیگانگان دعوت میکردند، همه ظرفیت خود را به میدان آوردند اما نتیجهای جز شکست و ناکامی به دست نیاوردند.
وی افزود: آنها از رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا انتظار داشتند جمهوری اسلامی را از میان بردارند اما اکنون دیگر سخنی برای گفتن ندارند و دستشان برای مردم ایران خالی شده است.
تا رهبری بگوید مردم در میدان میمانند
سید علی خمینی با قدردانی از حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف اظهار کرد: ملت ایران با تشخیص درست شرایط، زمانی که احساس کرد کشور در موقعیت حساسی قرار دارد، به میدان آمد و از آرمانهای خود دفاع کرد.
وی افزود: درباره آینده این اجتماعات مردمی نیز پاسخ روشن است و تا زمانی که رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای بر استمرار این حضور تأکید کنند، مردم نیز میدان را حفظ خواهند کرد و هر زمان که ایشان دستور دهند، همان مسیر را دنبال خواهند کرد.
یادگار امام راحل همچنین از مداحان اهلبیت (ع) قدردانی کرد و گفت: مداحان در این ایام نقش خود را به شایستگی ایفا کردند و با حضور مؤثر در میدان، رسالت فرهنگی و اجتماعی خود را انجام دادند.
وی افزود: رهبر شهید توجه ویژهای به جایگاه مداحی داشتند و همواره این قشر را مورد حمایت قرار میدادند و عملکرد آنان در این مقطع نیز شایسته تقدیر است.
ملت عراق همه نقشههای دشمن را خنثی کرد
سید علی خمینی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مردم عراق اظهار کرد: سالها تلاش گستردهای از سوی آمریکا و دیگر دشمنان انجام شد تا میان دو ملت ایران و عراق فاصله ایجاد شود اما همه این برنامهها پس از شهادت رهبر شهید با شکست مواجه شد.
وی افزود: مردم عراق در روزهای عزاداری رهبر شهید، همدلی کمنظیری با ملت ایران از خود نشان دادند و در مراسم تشییع نیز جلوههای باشکوهی از این همراهی و محبت را به نمایش گذاشتند.
یادگار امام راحل ادامه داد: آنچه در عتبات عالیات و شهرهای عراق رقم خورد، نشان داد پیوند دو ملت بر پایه محبت اهلبیت (ع) استوار است و توطئههای سیاسی برای ایجاد شکاف میان آنان نتیجهای نخواهد داشت.
وی با اشاره به مشاهدات خود از مراسم تشییع در عراق گفت: صحنههای حضور مردم عراق و ابراز اندوه آنان نسبت به شهادت رهبر شهید، جلوهای ماندگار از همبستگی امت اسلامی بود و نشان داد پیوند میان ملتهای ایران و عراق عمیقتر از آن است که با دسیسههای سیاسی آسیب ببیند.
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