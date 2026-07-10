قیام سیستان و شهادت امام سجاد(ع) تداوم خط عاشورا تا سجاده نیایش است

سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت فرارسیدن سالروز قیام خون‌خواهانه مردم سیستان و همچنین شهادت مظلومانه حضرت امام سجاد (علیه‌السلام) – بنا به روایتی، اظهار کرد: امروز، تاریخ شیعه یادآور دو برگ زرین و درهم‌تنیده است؛ روزهایی که چونان منشوری، نور حقیقت را از زوایای گوناگون می‌تابانند.

بخشدار ارم افزود: از یک سو، سالروز قیام خون‌خواهانه و تاریخ‌ساز مردم غیور سیستان است؛ نخستین خروش علوی در ایران اسلامی پس از واقعه عاشورا. مردمی که غیرتشان تاب تماشای سکوت در برابر خون‌های ریخته‌شده در کربلا را نیاورد و با فریاد «هیهات من الذله» حسینی، از اعماق کویر تا آسمان تاریخ، طنین صلابت و وفاداری شدند. سیستان به ما آموخت که در برابر ظلم باید قامت برافراشت.

جعفری تصریح کرد: از دیگر سو، به روایتی این ایام مصادف با سالروز شهادت مظلومانه حضرت امام سجاد (علیه‌السلام)، اسوه صبر و مناجات است ، پیشوایی که در اوج مصیبت، با قامتی خمیده از زهر جفا اما روحی استوار، رسالت پدر را با نجوای عاشقانه و سلاح دعا تکمیل کرد، صحیفه‌اش تفسیر قیام عاشورا شد و اشک‌هایش، مکتب تشیع را از نو بنا نهاد. امام سجاد (ع) به ما آموخت که چگونه با سجاده، جامعه را از انحراف نجات دهیم.

بخشدار ارم در ادامه خاطرنشان کرد: این تقارن معنادارِ شمشیر و سجاده، حماسه و دعا، غیرت سیستانی و عرفان سجادی، دو بال پرواز مکتب حسینی است.

وی گفت: قیام سیستان نماد خروش بازماندگان غیرتمند کربلا و شهادت امام سجاد (ع) نماد استقامت و پیام‌رسانی مظلومانه همان قیام است.



وی در پایان گفت: اینجانب به نمایندگی از مردم شریف و انقلابی بخش ارم، این مناسبت‌های جانسوز و افتخارآمیز را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج) و تمامی دلدادگان اهل بیت (ع) تسلیت عرض می‌کنم و امید است که با تأسی از غیرت مردم سیستان و صبر زین‌العابدین (ع)، همواره حافظ ارزش‌های اسلامی و مرزهای عقیدتی این مرز و بوم باشیم.