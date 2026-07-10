به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با شبکه خبر سیما با اشاره به حوادث پر فراز و نشیب یک سال گذشته، اظهار کرد: ملت ایران سالی سرشار از رخدادهای مهم را پشت سر گذاشت؛ از جنگ ۱۲ روزه سال گذشته تا شهادت رهبر انقلاب اسلامی که از تلخترین وقایع این دوره بود. با وجود همه این حوادث، مردم ایران حماسهای بزرگ و ارزشمند خلق کردند که شایسته قدردانی است.
وی با تأکید بر ضرورت آیندهنگری در تصمیمگیریهای کشور افزود: سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که از تحولات پیشی بگیرد و با ابتکار عمل، مدیریت و اقتدار، منافع ملی را تأمین کند.
جلیلی با اشاره به روند مذاکرات با آمریکا پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: برخی تصور میکردند مذاکره میتواند مسائل کشور را حل کند، اما آمریکا در میانه گفتوگوها میز مذاکره را بمباران کرد و سپس رفتارهای خصمانه خود را در قالب موضوعاتی همچون مکانیسم ماشه و سایر اقدامات ادامه داد. همچنین برنامههایی مانند کودتای ۱۸ دی نیز نشان داد که دشمن برای مقابله همهجانبه با ملت ایران برنامهریزی کرده بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: پس از آن نیز فضای جدیدی برای ازسرگیری مذاکرات شکل گرفت و حتی گفته میشد گفتوگوها پیشرفت خوبی داشته است، اما مردم ایران مشاهده کردند که همان شبی که از پیشرفت مذاکرات سخن گفته میشد، صبح روز بعد آمریکا حمله نظامی انجام داد.
وی تصریح کرد: مقامات آمریکایی خود به صراحت اعلام کردند که هدفشان تجزیه ایران، سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر ساختار نظام است و این موضوع صرفاً یک تحلیل نیست، بلکه در اظهارات رسمی آنان مطرح شده است.
جلیلی با بیان اینکه چند ماه پیش از آغاز جنگ، مسئولان آمریکایی از راهبردهای جدید جنگی سخن میگفتند، اظهار داشت: آنها معتقد بودند به جای جنگهای کلاسیک باید مستقیماً مرکز قدرت کشورها را هدف قرار داد و با تکیه بر فناوریهای نوین، بدون ورود به مرزها، رأس نظام را مورد حمله قرار داد.
وی افزود: آمریکاییها با اتکا به تجربههایی که از برخی کشورها برای خود موفق میدانستند، تصور کردند میتوانند همین الگو را درباره ایران نیز اجرا کنند. بر همین اساس، در میانه مذاکرات، با این محاسبه غلط، امید ملت ایران و کانون رهبری نظام را هدف قرار دادند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد که این محاسبات نادرست دشمن، با هوشیاری و ایستادگی ملت ایران ناکام ماند و نشان داد که جمهوری اسلامی با اتکا به مردم و رهبری، توان عبور از پیچیدهترین تهدیدها را دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با طرح این پرسش که چرا دشمنان ایران را هدف اصلی خود قرار دادهاند، اظهار کرد: دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه چرا از میان بیش از ۲۰۰ کشور جهان، ایران را برای این پروژه انتخاب کردند و دوم اینکه چرا با وجود آنکه در ظاهر به هدف خود یعنی شهادت رهبر معظم انقلاب رسیدند، در تحقق اهداف اصلی خود ناکام ماندند.
وی افزود: دشمنان بلافاصله پس از این اقدام، با جریانهای تجزیهطلب تماس گرفتند و آنان را به آغاز روند تغییر نظام و حتی تجزیه کشور تشویق کردند. با این حال، برخلاف پیشبینیهای اولیه که از تحقق اهداف خود ظرف سه روز، چند روز یا سه هفته سخن میگفتند، این سناریو به شکست انجامید.
جلیلی با بیان اینکه برای تحلیل این موضوع باید به روند ۸۰ سال گذشته نظام بینالملل توجه کرد، تصریح کرد: پس از جنگ جهانی دوم، قدرتهای سلطهگر مناسباتی را در جهان پایهگذاری کردند که منافع آنان را تأمین میکرد و بسیاری از رفتارهای استعماری و چپاولگرانه خود را بر همان اساس توجیه میکردند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در همان مقطع تاریخی که این نظم جهانی در حال شکلگیری بود، حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۲۳ نخستین پیام سیاسی خود را با محوریت «قیام برای خدا» منتشر کردند و نسبت به حاکم شدن مناسبات ظالمانه در جهان هشدار دادند. این حرکت، آغاز مسیری بود که بعدها به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.
وی تأکید کرد: امروز همان قدرتهایی که طی هشت دهه این نظم را مدیریت میکردند، خود اعتراف میکنند که این نظم با یک تهدید وجودی مواجه شده و آن تهدید چیزی جز انقلاب اسلامی ایران نیست؛ انقلابی که از نخستین روز اجازه نداد آنان همان مناسبات گذشته را بر ایران تحمیل کنند.
جلیلی با اشاره به شرایط ایران در پایان جنگ جهانی دوم گفت: در آن زمان کشور علاوه بر استبداد داخلی، در اشغال نیروهای خارجی قرار داشت و حتی برای ایران در معادلات جهانی جایگاهی قائل نبودند، اما در طول این ۸۰ سال، جمهوری اسلامی با رهبری امام خمینی(ره) و سپس رهبر شهید انقلاب اسلامی، به جایگاهی رسید که همان قدرتهای مدعی، بزرگترین تهدید خود را جمهوری اسلامی میدانند.
وی با تجلیل از جایگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: عظمت ایشان تنها در مدیریت سیاسی نبود، بلکه در آن بود که همه ظرفیت و عمر پربرکت خود را صرف ریشهدار کردن قدرت ایران و تبدیل جمهوری اسلامی به قدرتی اثرگذار در جهان کردند؛ به گونهای که دیگر هیچ قدرتی نتواند ایران را مانند دوران پس از جنگ جهانی دوم تحقیر کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دشمن گمان میکرد با شهادت رهبر انقلاب، نظام جمهوری اسلامی فروخواهد پاشید، اما نتیجه کاملاً برعکس شد و شهادت ایشان همانند نقطهای برای ارتقای قدرت ایران عمل کرد. کسانی که در ابتدا از تحقق اهداف خود در چند روز سخن میگفتند، چند هفته بعد اذعان کردند که در باتلاق گرفتار شدهاند و به اهداف خود نرسیدهاند.
وی با بیان اینکه دستاورد ۳۶ سال رهبری رهبر شهید انقلاب اسلامی، ارتقای جایگاه ایران در عرصههای مختلف بود، گفت: امروز قدرت جمهوری اسلامی نه تنها کاهش نیافته، بلکه پس از شهادت ایشان بیش از گذشته تثبیت و تقویت شده است.
جلیلی در پاسخ به پرسشی درباره ادامه این مسیر تصریح کرد: این راه هرگز با شهادت رهبر انقلاب پایان نیافته است. پیروزی امروز جمهوری اسلامی نتیجه دههها برنامهریزی، مجاهدت و تدبیر از سوی امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی است و این مسیر باید با همان قدرت ادامه یابد.
وی با اشاره به تلاشهای دشمن برای اجرای کودتا و ایجاد آشوب در کشور افزود: آنان سالها تلاش کردند تصویری نادرست از ایران به جهان ارائه دهند، اما حضور گسترده مردم در صحنه و وفاداری آنان به آرمانهای انقلاب، همه این محاسبات را بر هم زد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی را نمادی از تداوم پیوند مردم با انقلاب دانست و خاطرنشان کرد: همانگونه که ملت ایران در سال ۱۳۶۸ در تشییع امام خمینی(ره) حماسه آفرید، امروز نیز با همان عظمت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب حضور یافته و بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشت.
وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر قرائت سوره فتح گفت: پیام این سوره، استمرار حرکت مؤمنان و گسترش قدرت جبهه حق است؛ حرکتی که متوقف نخواهد شد و نسلهای جدید، قدرت و ظرفیتهای تازهای را به این مسیر خواهند افزود.
جلیلی تأکید کرد: ملت ایران با حضور آگاهانه خود نشان داد که پروژه براندازی و تجزیه کشور شکست خورده است و این حرکت نه تنها در ایران، بلکه در دیگر کشورهای منطقه نیز الهامبخش ملتهای مسلمان خواهد بود.
تشییع رهبر شهید آغاز شتابگیری جبهه مقاومت است/ مطالبه انتقام، دفاع از حقوق ملتها و حاکمیت کشورهاست
جلیلی تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی را نقطه آغاز مرحلهای تازه در مسیر انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: همانگونه که در قم، مشهد، تهران و دیگر شهرهای کشور شاهد بودیم، این حرکت تنها به یک ملت محدود نمانده، بلکه به یک امت تبدیل شده و در حال گسترش است.
وی افزود: دشمنان از ظهور این قدرت جدید بیتاب شدهاند و به همین دلیل با عصبانیت و شتابزدگی خواستار پایان دادن به این روند هستند، زیرا میدانند قدرتی در حال شکلگیری و گسترش است که معادلات گذشته را تغییر خواهد داد.
جلیلی با اشاره به روند ۸۰ ساله شکلگیری اقتدار جمهوری اسلامی گفت: ایرانی که در ابتدای نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم کشوری اشغالشده و تحقیرشده بود، امروز به یکی از چهار قدرت اثرگذار جهان تبدیل شده است؛ موضوعی که حتی دشمنان جمهوری اسلامی نیز به آن اذعان کردهاند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: منظور از چهار قدرت جهان، صرفاً رتبهبندی عددی نیست، بلکه ایران در بسیاری از حوزهها، بهویژه در به چالش کشیدن نظم ظالمانه جهانی، پیشگام و پیشتاز است. پیشگامی به معنای انزوا نیست، بلکه به معنای حرکت در صف نخست و ایجاد مسیر برای دیگران است.
وی با تأکید بر اینکه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی پایان یک مسیر نیست، بلکه آغاز شتابگیری این حرکت است، خاطرنشان کرد: اکنون مهمترین وظیفه، پیشی گرفتن از تحولات آینده و حفظ ابتکار عمل در عرصههای مختلف است.
جلیلی با اشاره به شکلگیری جبهه مقاومت در منطقه اظهار داشت: یکی از مهمترین دستاوردهای راهبرد امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی، ایجاد هستههای مستقل مقاومت در کشورهای مختلف بود. این مجموعهها وابسته و دستوری عمل نمیکنند، بلکه هر یک بر پایه ظرفیتهای مردمی خود ایستادهاند و همین موضوع، قدرت جبهه مقاومت را افزایش داده است.
وی افزود: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز از همین جنس است و با دستور، بخشنامه یا فعالیتهای تشکیلاتی قابل ایجاد نیست. اشک، عشق و حضور مردم در این مراسم، جلوهای از یک قدرت مردمی است که بر پایه ایمان و اعتقاد شکل گرفته است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح کنشگری سیاسی کشور گفت: امروز باید همه عرصههای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، دیپلماسی و هنر در تراز انقلاب اسلامی عمل کنند و این سرمایه بزرگ ملی را تقویت و تثبیت کنند. هر اقدامی که موجب ارتقای این اقتدار شود، ارزشمند است و هر اقدامی که آن را تضعیف کند، برخلاف منافع ملی خواهد بود.
وی با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «قدرت جمهوری اسلامی، مردم هستند»، اظهار کرد: این بعثت مردمی باید در همه عرصهها استمرار یابد و به ظهور برسد؛ زیرا امروز حتی شخصیتها و مقامات برجسته جهان نیز به عظمت و جایگاه جمهوری اسلامی اذعان دارند.
جلیلی همچنین با اشاره به حضور خود در مراسم تشییع در شهرهای مختلف کشور گفت: مردم علاوه بر ابراز احساسات عمیق نسبت به رهبر شهید انقلاب اسلامی، تحلیلهای دقیق و روشنی از شرایط کشور و رفتار دشمن دارند. شعار «انتقام» نیز صرفاً یک واکنش احساسی نیست، بلکه مطالبهای مبتنی بر فهم سیاسی و حقوقی ملت ایران است.
وی افزود: مطالبه انتقام، در حقیقت دفاع از حقوق ملتها و اصل حاکمیت کشورهاست. هیچ فرد یا قدرتی حق ندارد برای ملتهای مستقل تصمیم بگیرد یا به خود اجازه دهد که رهبران کشورها را هدف قرار دهد و سپس این اقدام را به عنوان یک راهبرد عادی در نظام بینالملل معرفی کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از آنچه رفتارهای مداخلهجویانه آمریکا خواند، اظهار کرد: اگر جامعه جهانی در برابر چنین اقدامات و ادعاهایی سکوت کند، این رفتارها به رویهای خطرناک در نظام بینالملل تبدیل خواهد شد. از این رو، پاسخ قاطع به چنین اقداماتی، تنها دفاع از ایران نیست، بلکه دفاع از اصل حقوق بینالملل، استقلال کشورها و حق حاکمیت همه ملتهاست.
جلیلی تأکید کرد: مطالبه انتقام ملت ایران، صرفاً برخاسته از احساسات نیست، بلکه خواستهای عقلانی، حقوقی و مبتنی بر اصول شناختهشده حقوق بینالملل است و میتواند به تقویت جایگاه حقوق ملتها در برابر زیادهخواهی قدرتهای سلطهگر کمک کند.
امنیت و معیشت از مسیر اقتدار ملی میگذرد/ دشمن را تنها با افزایش هزینه تجاوز میتوان بازداشت
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، امنیت و معیشت مردم را دو مقوله جداییناپذیر از اقتدار ملی دانست و اظهار کرد: نمیتوان از رفاه، توسعه و معیشت سخن گفت، اما از امنیت و دفاع از حاکمیت ملی غفلت کرد. هر دیدگاهی که این دو را در تقابل با یکدیگر قرار دهد، برخلاف تجربه و واقعیتهای موجود است.
وی افزود: برخی همچنان نسخههایی را تکرار میکنند که بارها نادرستی آنها در عمل اثبات شده است. این نوع نگاه، نوعی جمود فکری است؛ زیرا با وجود تجربههای مکرر، همچنان همان راهکارهای ناکارآمد را تکرار میکنند.
جلیلی با بیان اینکه دغدغه اصلی امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی، پیشرفت کشور و رفاه مردم بود، تصریح کرد: همه اقدامات و برنامهریزیهای آنان در عرصههای مختلف با هدف ساختن آیندهای مقتدر، پیشرفته و همراه با رفاه برای ملت ایران انجام شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: اگر دشمن جنگی را آغاز میکند، پایان آن باید با تنبیه متجاوز همراه باشد. تنها در این صورت است که امنیت پایدار و زمینه لازم برای توسعه و پیشرفت کشور فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به استمرار تهدیدهای آمریکا پس از شکست در جنگ گفت: قدرتی مانند آمریکا که خود را یکی از ابرقدرتهای جهان میداند، با صدور بیانیه یا توافقی روی کاغذ از اقدامات خصمانه دست برنمیدارد. این کشور پس از ناکامی در جنگ و گرفتار شدن در بنبست، تلاش میکند جمهوری اسلامی را در شرایط «نه جنگ و نه صلح» نگه دارد تا روند پیشرفت کشور کند شود.
جلیلی راه مقابله با این راهبرد را افزایش هزینه هرگونه تجاوز علیه ایران دانست و افزود: باید به گونهای عمل کنیم که دشمن مطمئن شود هر اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی برای او بسیار پرهزینه و حتی بینتیجه خواهد بود.
وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تقویت بازدارندگی کشور اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیروهای مسلح در جریان جنگ اخیر اقتدار خود را به نمایش گذاشتند. دشمن نیز با وجود بهرهگیری از پیشرفتهترین تجهیزات، ظرفیتهای اطلاعاتی و حمایت برخی کشورهای منطقه، نتوانست به اهداف خود دست یابد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این موفقیت تنها حاصل توان نظامی نبود، بلکه نتیجه همراهی ملت، پیشرفت علمی، فناوریهای بومی و سالها سرمایهگذاری بر اقتصاد مقاومتی و توان داخلی بود؛ مسیری که رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر آن تأکید داشتند و از پیشرفت علمی کشور تا آخرین لحظات عمر خود حمایت کردند.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی امروز به جایگاهی رسیده که همان قدرتهایی که روزی ایران را اشغال و تحقیر میکردند، اکنون آن را یکی از قدرتهای اثرگذار جهان میدانند و این دستاورد، حاصل دههها مجاهدت، برنامهریزی و هدایت امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی است.
جلیلی با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، در ادامه این مسیر گفت: امروز دشمن از آن جهت نگران است که میبیند جمهوری اسلامی همچنان زنده، پویا و برخوردار از رهبری مقتدر است و ملت ایران نیز با وحدت و انسجام در کنار ولایت ایستاده است.
وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از خطای محاسباتی در برابر دشمن اظهار کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب در پیام ۱۴ خرداد به مسئولان توصیه کردند، باید شناخت دقیقی از شرایط داشت و اجازه نداد دشمن با محاسبات نادرست، کشور را دچار خطا کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، «تابآوری» ملت ایران را مهمترین عامل پیروزی در رویارویی با دشمنان دانست و افزود: صبر در منطق اسلام به معنای توقف یا عقبنشینی نیست، بلکه به معنای خسته نشدن، استمرار حرکت و حفظ استقامت در مسیر حق است؛ موضوعی که رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز بارها بر آن تأکید کرده بودند.
وی حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را نشانهای از همین روحیه دانست و گفت: با وجود همه مشکلات اقتصادی، میلیونها نفر با درک درست از اولویتهای کشور در صحنه حاضر شدند و نشان دادند که حفظ امنیت و جلوگیری از تکرار تجاوز دشمن را مقدم بر هر موضوع دیگری میدانند.
جلیلی با تأکید بر اینکه مطالبه خونخواهی و انتقام، دفاع از حقوق ملتها و جلوگیری از تکرار تجاوز است، اظهار کرد: اگر دشمن احساس کند اقداماتش بدون هزینه خواهد بود، امنیت و معیشت ملتها نیز از بین خواهد رفت. بنابراین دفاع از حاکمیت ملی، دفاع از زندگی، رفاه و آینده مردم است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور گفت: با وحدت ملت ایران در سایه رهبری معظم انقلاب، هوشیاری مردم و ظرفیت عظیمی که امروز جمهوری اسلامی از آن برخوردار است، آینده روشنی پیش روی کشور قرار دارد و حتی دشمنان نیز به جایگاه و انسجام ملت ایران اذعان دارند.
بازدارندگی واقعی در اقتدار ملی و وحدت مردم است/ باید روایت اول را جمهوری اسلامی بیان کند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بخش پایانی گفتوگوی خود با اشاره به مؤلفههای بازدارندگی جمهوری اسلامی اظهار کرد: دشمن نه بر اساس اخلاق، بلکه بر پایه منافع خود عمل میکند و تنها زمانی از دشمنی دست خواهد کشید که بداند هرگونه اقدام علیه ایران برای او بسیار پرهزینه و بیفایده خواهد بود.
وی با اشاره به تجربه توافق هستهای گفت: تجربه برجام نشان داد که صرف توافق یا حتی تأیید آن در شورای امنیت سازمان ملل نیز تضمینکننده پایبندی طرف مقابل نیست؛ چراکه آمریکا از توافق خارج شد. از این رو، دیپلماسی یک ابزار مهم است که باید با شناخت صحیح از زمان، مکان و نحوه استفاده از آن به کار گرفته شود.
جلیلی تأکید کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها تصریح کردهاند، دیپلماسی باید عزتمندانه باشد و در کنار سایر ابزارهای قدرت ملی مورد استفاده قرار گیرد، نه اینکه جایگزین مؤلفههای اصلی اقتدار کشور شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح رویکرد مطلوب در سیاست خارجی افزود: در جهانی با حدود ۲۰۰ کشور، منطق دیپلماسی اقتضا میکند همکاری از کشورهایی آغاز شود که بیشترین اشتراکات را با جمهوری اسلامی دارند و با توسعه تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، فرصتهای جدید برای کشور ایجاد شود.
وی ادامه داد: همه اقدامات در عرصههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک باید در جهت تثبیت و تقویت اقتدار ملی باشد و هیچ اقدامی نباید این دستاورد بزرگ را تضعیف کند.
جلیلی با اشاره به پیامهای اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان بارها بر حرکت در تراز تمدنی جمهوری اسلامی تأکید کردهاند و این همان میراث ارزشمند ۳۶ سال رهبری رهبر شهید انقلاب اسلامی است که باید حفظ و تقویت شود.
وی وحدت ملی را مهمترین سرمایه جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: آنچه امروز ملت ایران در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب به نمایش گذاشتهاند، ادامه همان تجربه موفق ۴۷ سال گذشته است. وحدت مردم حول محور ولایت، کشور را از سختترین بحرانها عبور داده و عامل اصلی پیشرفت جمهوری اسلامی بوده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: جمهوری اسلامی از کشوری که پس از جنگ جهانی دوم در اشغال و تحقیر قدرتهای خارجی قرار داشت، به جایگاهی رسیده که امروز از آن به عنوان یکی از قدرتهای اثرگذار جهان یاد میشود و این دستاورد، نتیجه هدایت امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی و همراهی ملت ایران است.
وی با اشاره به فشارهای گسترده سیاسی، اقتصادی و امنیتی علیه ایران در یک سال گذشته گفت: ملت ایران با تکیه بر وحدت، رهبری و مقاومت توانست از این شرایط عبور کند و حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز جلوهای از همین انسجام ملی بود؛ حضوری که رسانههای جهان نیز نتوانستند آن را نادیده بگیرند.
جلیلی با تأکید بر اینکه بازدارندگی تنها به توان نظامی محدود نمیشود، اظهار کرد: اقتدار مردم، انسجام ملی، توان دفاعی، پیشرفت علمی و فناوری و آمادگی نیروهای مسلح مجموعهای از مؤلفههایی هستند که دشمن را از تکرار خطاهای گذشته بازمیدارند.
وی همچنین بر اهمیت جنگ روایتها تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی باید در عرصه رسانهای نیز ابتکار عمل را در دست داشته باشد و روایت صحیح خود را پیش از دیگران برای مردم ایران و افکار عمومی جهان تبیین کند. اگر ما روایت نکنیم، دشمن روایت خود را جایگزین خواهد کرد و این میتواند زمینهساز خطای محاسباتی شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: معرفی درست ظرفیتهای کشور و نمایش اقتدار ملی، خود یکی از عوامل مهم بازدارندگی است و نباید همه ظرفیتهای جمهوری اسلامی را تنها در یک حوزه یا یک ابزار خلاصه کرد.
وی با اشاره به تحولات جنگ اخیر خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی در روزهای پایانی جنگ به جایگاهی رسید که دشمن به خوبی میدانست هرگونه اقدام جدید با پاسخ فوری و قاطع ایران روبهرو خواهد شد و همین مسئله، مهمترین عامل بازدارندگی بود.
جلیلی در پایان با قدردانی از حضور گسترده مردم در صحنه گفت: ملت ایران حماسهای تاریخی و کمنظیر خلق کرد که نه تنها در تاریخ ایران، بلکه در تاریخ اسلام نیز ماندگار خواهد بود. این ملت از بصیرت، تحلیل و شعور سیاسی بالایی برخوردار است و باید این ظرفیت بزرگ در عرصههای اقتصاد، فرهنگ، سیاست خارجی، دفاع و سایر حوزهها به کار گرفته شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر این سرمایه اجتماعی و حفظ وحدت ملی، جمهوری اسلامی در آینده نیز گامهای بلندتری در مسیر پیشرفت و اقتدار بردارد.
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