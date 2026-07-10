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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

علت آتش‌سوزی کارخانه اکسین پالایش پلدختر اعلام شد

علت آتش‌سوزی کارخانه اکسین پالایش پلدختر اعلام شد

پلدختر - فرماندار پلدختر، اعلام کرد: عدم رعایت مسائل ایمنی علت آتش‌سوزی شرکت اکسین پالایش در این شهرستان بوده است.

 محمد عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: منشأ و علت ستون دود در فضا و شدت و حجم بالای آتش در شرکت اکسین پالایش پلدختر، سهل‌انگاری و عدم رعایت مسائل ایمنی است.

 وی اظهار کرد: این واحد روغن خودرو تولید می‌کند که پیش‌ازاین اخطارهای ایمنی لازم را دریافت کرده است.

 فرماندار پلدختر، تصریح کرد: ۹ دستگاه خودرو آتش‌نشانی به همراه آتش‌نشانان و عوامل در محل حادثه مستقر هستند و تلاش همچنان برای اطفای آتش با تمام ظرفیت و امکانات ادامه دارد.

 عزیزی، گفت: تنها پنج درصد از آتش‌سوزی شرکت اکسین پالایش «سراب حمام» باقی‌مانده است که آن نیز مواد باقی‌مانده که تلاش برای اطفا و مهار آن ادامه دارد.

 وی با بیان اینکه، مردم به اخبار کذب فضای مجازی اعتماد نکنند، افزود: مردم به شایعه‌های بی‌اساس منتشر شده در فضای مجازی توجه نکنند و از بازنشر آن به‌شدت خودداری کنند و اطلاعات و اخبار را از طریق رسانه‌های رسمی، معتبر و منابع موثق دریافت کنند.

کد مطلب 6884269

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    نظرات

    • IR ۰۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      جالبه که در مرداد ماه ۱۴۰۴ نیز این کارخانه آتش گرفته بود و ...

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