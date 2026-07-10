محمد عزیزی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: منشأ و علت ستون دود در فضا و شدت و حجم بالای آتش در شرکت اکسین پالایش پلدختر، سهلانگاری و عدم رعایت مسائل ایمنی است.
وی اظهار کرد: این واحد روغن خودرو تولید میکند که پیشازاین اخطارهای ایمنی لازم را دریافت کرده است.
فرماندار پلدختر، تصریح کرد: ۹ دستگاه خودرو آتشنشانی به همراه آتشنشانان و عوامل در محل حادثه مستقر هستند و تلاش همچنان برای اطفای آتش با تمام ظرفیت و امکانات ادامه دارد.
عزیزی، گفت: تنها پنج درصد از آتشسوزی شرکت اکسین پالایش «سراب حمام» باقیمانده است که آن نیز مواد باقیمانده که تلاش برای اطفا و مهار آن ادامه دارد.
وی با بیان اینکه، مردم به اخبار کذب فضای مجازی اعتماد نکنند، افزود: مردم به شایعههای بیاساس منتشر شده در فضای مجازی توجه نکنند و از بازنشر آن بهشدت خودداری کنند و اطلاعات و اخبار را از طریق رسانههای رسمی، معتبر و منابع موثق دریافت کنند.
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