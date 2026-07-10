  1. استانها
  2. گیلان
۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۹

اقامه نماز لیله الدفن برای امام شهید در رشت

اقامه نماز لیله الدفن برای امام شهید در رشت

رشت- در این ویدئو تصاویری از اقامه نماز لیله الدفن برای امام شهید توسط مردم رشت را مشاهده می کنید.

دریافت 5 MB

فیلم: زهرا پرنیا

کد مطلب 6884285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها