https://mehrnews.com/x3cxgD ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۹ کد مطلب 6884285 استانها گیلان استانها گیلان ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۹ اقامه نماز لیله الدفن برای امام شهید در رشت رشت- در این ویدئو تصاویری از اقامه نماز لیله الدفن برای امام شهید توسط مردم رشت را مشاهده می کنید. دریافت 5 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6884285 کپی شد مطالب مرتبط نماز استغاثه مردم رشت در میدان شهدای ذهاب مردم رشت در اجتماع: عشق به رهبر شهید ما را در میدان نگه داشته است اجتماع خونخواهی امام امت در تجمع شبانه رشت رشتوندان با مهر از ۱۳۰ شب حضور خود در میدان می گویند برچسبها رشت نماز تجمع مردمی
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