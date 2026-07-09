https://mehrnews.com/x3cwZx ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ کد مطلب 6883643 استانها گیلان استانها گیلان ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ اجتماع خونخواهی امام امت در تجمع شبانه رشت رشت- در این ویدئو تصاویری از اجتماع خونخواهی امام امت در تجمع شبانه مردم رشت را مشاهده می کنید. دریافت 9 MB فیلم: نرجس غلامپور کد مطلب 6883643 کپی شد مطالب مرتبط رشتوندان با مهر از ۱۳۰ شب حضور خود در میدان می گویند تجمع شبانه مردم ارومیه در خونخواهی رهبر شهید انقلاب مردم رشت در اجتماع: عشق به رهبر شهید ما را در میدان نگه داشته است موج یکصد و سی ام تجمع مردم رشت در میدان گوشه ای از قرار شبانه یکصد و بیست و نهم رشتوندان در سنگر خیابان مردم رشت در شب ۱۲۹؛ خونخواه رهبر شهید هستیم برچسبها تجمع مردمی رشت بیعت با رهبر انقلاب
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