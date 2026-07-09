  1. استانها
  2. گیلان
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰

اجتماع خونخواهی امام امت در تجمع شبانه رشت

اجتماع خونخواهی امام امت در تجمع شبانه رشت

رشت- در این ویدئو تصاویری از اجتماع خونخواهی امام امت در تجمع شبانه مردم رشت را مشاهده می کنید.

دریافت 9 MB

فیلم: نرجس غلامپور

کد مطلب 6883643

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها