https://mehrnews.com/x3cxgq ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷ کد مطلب 6884274 استانها گیلان استانها گیلان ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷ نماز استغاثه مردم رشت در میدان شهدای ذهاب رشت- در این ویدئو تصاویری از اقامه نماز استغاثه مردم رشت در میدان شهدای ذهاب را مشاهده می کنید. دریافت 6 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6884274 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز استغاثه در اجتماع مردمی رشت اقامه نماز لیله الدفن برای امام شهید در رشت اقامه نماز استغاثه در تجمع شبانه مردم رشت اقامه نماز استغاثه در رشت اقامه نماز استغاثه به امام زمان در رشت تداوم تجمع شبانه مردم ارومیه با یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب برچسبها رشت استغاثه تجمع مردمی
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