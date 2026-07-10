به گزارش خبرنگار مهر، علی فدوی شامگاه جمعه و در حاشیه مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب که در قم برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه شهادت در فرهنگ اسلامی افزود: رهبر شهید انقلاب به عالی‌ترین مرتبه‌ای که یک انسان مؤمن می‌تواند به آن نائل شود، یعنی شهادت، دست یافت و این جایگاه، ارزشمندترین الگویی است که مسلمانان جهان می‌توانند از آن درس بگیرند.



مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: دستیابی به مقام شهادت، نقطه اوج حیات انسان‌های الهی است و کسانی که زندگی و سیره رهبر شهید انقلاب را از نزدیک می‌شناختند، به خوبی آگاه بودند که رسیدن به این مقام، همواره بزرگ‌ترین آرزوی ایشان بود.



وی گفت: این خواسته قلبی، سرانجام محقق شد و رهبر شهید انقلاب به همان مرتبه‌ای رسید که همواره در مسیر آن گام برمی‌داشت.



فدوی ادامه داد: همان‌گونه که در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) محور هدایت و انسجام امت اسلامی بودند و پس از ایشان نیز رهبر شهید انقلاب این مسئولیت را بر عهده داشتند، مسیر انقلاب اسلامی با اتکا به ولایت استمرار خواهد یافت.



وی افزود: مردم و مسئولان کشور نیز همانند گذشته، حمایت خود را از آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اعلام کرده و این همراهی، استمرار حرکت انقلاب اسلامی را تضمین خواهد کرد.



مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: پیوند مردم با ولایت، همواره یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های انقلاب اسلامی بوده و این مسیر با همان انسجام و همدلی ادامه خواهد یافت.



وی گفت: فرهنگ ایثار و شهادت، پشتوانه‌ای ماندگار برای امت اسلامی است و رهبر شهید انقلاب نیز با دستیابی به مقام شهادت، نمونه‌ای روشن از این مسیر را پیش روی مسلمانان جهان قرار داد.



فدوی تصریح کرد: افرادی که سال‌ها با رهبر شهید انقلاب زندگی و همکاری داشتند و از نزدیک با منش و روحیات ایشان آشنا بودند، به خوبی می‌دانستند که بزرگ‌ترین آرزوی ایشان، رسیدن به مقام شهادت بود.



وی افزود: تحقق این آرزو، جلوه‌ای از اخلاص و مجاهدتی است که در تمام سال‌های زندگی رهبر شهید انقلاب مشهود بود و امروز نیز این سیره می‌تواند برای مسلمانان جهان الهام‌بخش و آموزنده باشد.