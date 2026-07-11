  1. سلامت
  2. درمان
۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۵

رکوردزنی عمل پیوند عضو در قلب پایتخت

رکوردزنی عمل پیوند عضو در قلب پایتخت

تیم‌های فوق‌تخصصی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، موفق شدند در یک عملیات فشرده، هشت عمل بزرگ پیوند و برداشت عضو را با هماهنگی مثال‌زدنی به سرانجام برسانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، در رویدادی کم‌نظیر که نشان از اقتدار علمی و ظرفیت عملیاتی بالای کادر درمان کشور دارد، تیم‌های فوق‌تخصصی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) موفق شدند هشت عمل جراحی پیچیده پیوند و برداشت عضو را با موفقیت پشت سر بگذارند.

این موفقیت بزرگ، حاصل تلاش‌های هماهنگ و خستگی‌ناپذیر تیم‌های جراحی، بیهوشی، اتاق عمل و مراقبت‌های ویژه است.

این عملیات بزرگ درمانی، شامل ۴ عمل پیوند کبد، یک عمل پیوند همزمان کلیه و پانکراس و سه عمل هاروست (برداشت عضو) است.

بنابر این گزارش، وضعیت بالینی تمامی گیرندگان عضو، پایدار و سطح هوشیاری آنان مطلوب ارزیابی شده است.

این دستاورد درخشان، بار دیگر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) را به عنوان قطب بلامنازع و پیشرو در پیوند اعضای کشور تثبیت کرد.

این موفقیت، فراتر از یک عملیات پزشکی، تجلی دانش، مهارت‌های کم‌نظیر و ایثار کادر درمانی است که با عبور از مرزهای خستگی، بارقه‌های امید را در دل خانواده‌های چشم‌انتظار روشن کردند.

کد مطلب 6884376
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها