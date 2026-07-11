یک ماه هزینه تامین اجتماعی معادل ۵۰ درصد بودجه جاری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی ماهانه مبلغی معادل ۵۰ درصد کل بودجه جاری کشور را برای پرداخت حقوق بیش از ۵ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر و ۴ میلیون افراد تبعی آنها و ارائه خدمات درمانی و حمایتی به حدود ۱۵ میلیون بیمه شده اصلی تحت پوشش و ۲۱ میلیون نفر افراد تبعی که مجموعا نیمی از جمعیت کشور هستند، هزینه میکند.
تأمین این منابع مالی اما بدون هرگونه منبع دولتی و غالبا برآمده از حق بیمهپرداختی توسط کارفرمایان در حدود یکمیلیون و سیصد هزار کارگاه تحت پوشش انجام میشود.
این چرخه کاملا غیردولتی و مبتنی بر مشارکت مردمی با نقشآفرینی و خدمت حدود ۷۰ هزار پرسنل بیمهای، درمانی و اداری سازمان تامین اجتماعی در حدود ۱۰۰۰ واحد اجرایی (شعبه، مرکز درمانی و ستادی) در سراسر کشور پویا و بالنده است.
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