نسیم نهاوندی، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره روند ارزیابی عملکرد مراکز علمی کشور اظهار کرد: در سال گذشته ارزیابی عملکرد موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد انجام شد و برای هر موسسه و پارک کارنامه عملکرد صادر و نتایج ارزیابی به موسسات اعلام شد.
وی ادامه داد: نقاط قوت و ضعف در مؤسسات و پارکهای علم و فناوری متفاوت است اما یکی از موضوعات مهم برای ما این است که زنجیره دانش تکمیل شود و نتایج آموزش و پژوهش و فعالیتهای علمی بتواند منجر به حل مسائل کشور و نیازهای جامعه شود.
رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم افزود: به عنوان مثال اگر پژوهشی در یک مؤسسه انجام میشود، بتواند به مرحله تجاریسازی برسد و در حل مشکلات کشور نقش داشته باشد. این موضوع در اکثر موارد کمرنگ بوده که بخشی از آن به محدودیتهای بودجهای برمیگردد اما با مدیریت بهتر منابع موجود میتوان خروجیهای بهتری به دست آورد.
وی ادامه داد: امسال نیز ارزیابی عملکرد پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری آغاز شده است و داده های جمع آوری شده از موسسات و پارک ها پس از اعتبار سنجی، مبنای ارزیابی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حال حاضر ارزیابی عملکرد دانشگاههای دولتی در حال انجام است که بهزودی به پایان میرسد و نتایج آن در قالب کارنامه به دانشگاهها اعلام خواهد شد. ارزیابی عملکرد دانشگاهها بر اساس ۵ شاخص کلیدی عملکرد فعالیتهای آموزشی، فعالیت های پژوهشی، پژوهش های تقاضامحور، فعالیت های بین المللی و شهرت دانشگاه و درآمدزایی و با ۳۶ نشانگر کلیدی مستخرج از اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون جهش تولید دانش بنیان انجام شده است.
نهاوندی با اشاره به هدف این ارزیابیها گفت: هدف ما شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری و اطلاعرسانی آن به خود موسسات است تا با شناخت وضعیت فعلی بتوانند چرخه بهبود کیفیت و بهبود مستمر را در موسسات خود فعال کنند.
رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ادامه داد: ارزیابی دانشگاهها تا یک ماه آینده نهایی میشود و نتایج آن در قالب کارنامه به دانشگاهها ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است که نقاط قوت و ضعف شناسایی شده در عملکرد، به منزله نقاط ارزشمندی است که با توجه و تمرکز بر آن، هر موسسه قادر به حرکت در مسیر تعالی خود می باشد.
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