کتاب «پشت خاکریز زندگی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پشت خاکریز زندگی» مجموعه‌ای از خاطرات و روایت‌هایی است که از متن حوادث و تجربه‌های شخصی نویسنده در دوران دفاع مقدس شکل گرفته و با رویکردی اجتماعی و گاه طنزآمیز، بخشی از واقعیت‌های کمتر گفته‌شده آن روزگار را بازگو می‌کند.

ثبت خاطرات شفاهی دفاع مقدس

ویراستار کتاب «پشت خاکریز زندگی» به خبرنگار مهر گفت: انتشار این کتاب، گامی مؤثر در مسیر حفظ و ثبت خاطرات شفاهی دفاع مقدس و پاسداشت تلاش‌های کمتر روایت‌شده نیروهای پشتیبانی و جهادگر جنگ در استان بوشهر به شمار می‌آید؛ خاطراتی که بخشی مهم از حافظه تاریخی ملت ایران را تشکیل می‌دهند.

مسعود عرب‌زاده اضافه کرد: در این اثر، تلاش شده با نگاهی تازه، بخشی از ناگفته‌های دفاع مقدس در قالبی روان، صمیمی و اثرگذار روایت شود.

عرب زاده افزود : انتشار این کتاب را می‌توان تلاشی ارزشمند در جهت بازخوانی تجربه‌های انسانی، اجتماعی و فرهنگی دوران دفاع مقدس دانست؛ تجربه‌هایی که همچنان ظرفیت فراوانی برای روایت و انتقال به نسل‌های آینده دارند.

وی خاطرنشان کرد: این کتاب در نوبت اول چاپ خود در تیراژ ۵۰۰ و در ۵۶ صفحه، طرح جلد و صفحه آرایی«سپیده شیرکو» توسط انتشارات قلمداران جنوب منتشر و وارد بازار نشر شده است.

روایت‌هایی از تجربه‌های زیسته شخصی

حسن غریبی نویسنده پشت خاکریز زندگی در معرفی کتاب خود اظهار کرد: این کتاب، مجموعه‌ای از خاطرات و روایت‌های برخاسته از متن حوادث و تجربه‌های زیسته شخصی من است؛ خاطراتی که تلاش کرده‌ام آن‌ها را با نگاهی اجتماعی و در برخی بخش‌ها با بیانی طنزآلود روایت کنم تا مخاطب، علاوه بر آشنایی با فضای دفاع مقدس، با ابعاد انسانی و روزمره آن دوران نیز همراه شود.

این اثر، تصویری زنده از فضای همدلی، ایثار، مسئولیت‌پذیری و پشتیبانی مردمی در سال‌های دفاع مقدس ارائه می‌دهد و به نقش چهره‌های اثرگذار آن دوران در استمرار مسیر خدمت و مقاومت نیز می‌پردازد.

کتاب «پشت خاکریز زندگی» را می‌توان روایتی صمیمی، مستند و ارزشمند از پشت‌صحنه دفاع مقدس دانست؛ روایتی از مردانی که اگرچه همواره در خط مقدم نبرد دیده نمی‌شدند، اما در پشت خاکریز زندگی، با دستان توانمند، اراده‌ای استوار و ایمانی راسخ، سهمی ماندگار در پشتیبانی از رزمندگان اسلام ایفا کردند.