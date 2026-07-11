به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کارت‌های PVC حامل اطلاعات حساس هویتی، سازمانی یا دسترسی هستند و همین موضوع آن‌ها را به یکی از اهداف اصلی جعل و سوءاستفاده تبدیل می‌کند. وقتی این کارت‌ها بدون لایه‌های امنیتی مناسب چاپ شوند، به‌راحتی قابل کپی‌برداری، تغییر اطلاعات یا حتی تولید نمونه‌های تقلبی خواهند بود. به همین دلیل است که کیفیت و شیوه چاپ در امنیت نهایی کارت نقش مستقیم دارد.

در این میان، استفاده از پرینتر کارت PVC یک ابزار مهم در فرآیند ایمن‌سازی کارت‌ها محسوب می‌شود. این پرینترها امکان چاپ اطلاعات اختصاصی، افزودن عناصر امنیتی مانند هولوگرام، میکروتکست، UV و کدهای شناسایی را فراهم می‌کنند و باعث می‌شوند هر کارت به یک سند غیرقابل تکرار تبدیل شود. در این مقاله، به بررسی روش‌های ایمن‌سازی کارت‌های PVC با استفاده از پرینتر کارت می‌پردازیم و نشان می‌دهیم چگونه انتخاب درست تجهیزات و تکنولوژی چاپ می‌تواند از جعل، کپی‌برداری و دسترسی غیرمجاز جلوگیری کند.

تفاوت کارت PVC ساده و کارت PVC امنیتی

به طور کلی، کارت‌های PVC در دو نوع ساده و امنیتی تولید می‌شوند که هر کدام سطح متفاوتی از حفاظت و کاربرد را ارائه می‌دهند.

کارت PVC ساده معمولاً فقط شامل اطلاعات پایه مانند نام، عکس یا شماره شناسایی است و از نظر ساختار چاپ، هیچ لایه امنیتی خاصی ندارد. این نوع کارت‌ها در باشگاه‌ها، کارت‌های عضویت و کارت‌های تخفیف استفاده بیشتری دارند.

در مقابل، کارت‌های PVC امنیتی با هدف جلوگیری از سوءاستفاده طراحی می‌شوند و از ویژگی‌هایی مانند هولوگرام، چاپ UV، میکروتکست، بارکدهای رمزگذاری‌شده و لایه‌های لمینت محافظ بهره می‌برند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود هر کارت یکتا و غیرقابل‌تکرار باشد و مورد استفاده در بانک‌ها، سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و سیستم‌های کنترل و دسترسی هستند؛ جایی که حفاظت از هویت و اطلاعات اهمیت بالایی دارد.

فناوری‌های امنیتی مورد استفاده در کارت‌های PVC

فناوری‌های امنیتی در کارت‌های PVC مجموعه‌ای از روش‌ها و تکنیک‌ها هستند که برای جلوگیری از جعل، کپی‌برداری و دستکاری اطلاعات به کار می‌روند. این فناوری‌ها باعث می‌شوند کارت‌ها در برابر سوءاستفاده مقاوم‌تر شوند و سطح اطمینان در سیستم‌های شناسایی و کنترل افزایش پیدا کند. بسته به سطح امنیت مورد نیاز، ممکن است یک یا چند لایه از این فناوری‌ها در کارت استفاده شود.

هولوگرام امنیتی: هولوگرام‌ها لایه‌های بصری چند بعدی هستند که کپی‌برداری از کارت را بسیار دشوار می‌کنند و معمولاً در سطح کارت یا لمینت قرار می‌گیرند.

چیپ هوشمند: تراشه‌ها یک مدار مجتمع مبتنی بر میکروکنترلر یا امنیت‌محور هستند که قابلیت اجرای عملیات محاسباتی محدود، ذخیره‌سازی امن داده و پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری را در سطح سخت‌افزاری دارند.

لمینت امنیتی: لمینت امنیتی یک لایه پوششی چندسازه است که پس از چاپ روی کارت اعمال می‌شود و با افزایش مقاومت سطحی، از اطلاعات در برابر سایش، دستکاری فیزیکی و جعل محافظت می‌کند. این لایه می‌تواند شامل عناصر امنیتی مانند طرح‌های گرافیکی پیچیده، چاپ UV یا ویژگی‌های ضد کپی باشد که امکان تشخیص اصالت کارت را افزایش می‌دهد.

نوار مغناطیسی: نوار مغناطیسی یک لایه باریک حاوی ذرات مغناطیسی است که داده‌های رمزگذاری‌شده را ذخیره کرده و برای خواندن اطلاعات در دستگاه‌های کارت‌خوان و سامانه‌های قدیمی شناسایی استفاده می‌شود.

فناوری NFC: فناوری NFC یک فناوری ارتباط بی‌سیم در فاصله بسیار کوتاه است که امکان تبادل داده و احراز هویت سریع را بدون تماس مستقیم بین دستگاه‌ها فراهم می‌کند.

رمزنگاری اطلاعات: رمزنگاری اطلاعات فرآیندی است که در آن داده‌های کارت با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری به کدهای غیرقابل‌خواندن تبدیل می‌شوند تا از دسترسی و سوءاستفاده غیرمجاز جلوگیری شود.

فناوری RFID: فناوری RFID یک سیستم شناسایی خودکار مبتنی بر امواج رادیویی است که امکان خواندن و انتقال داده از تگ یا کارت بدون تماس مستقیم را فراهم می‌کند. این فناوری به‌طور گسترده در کارت‌های سازمانی، مدیریت تردد و ردیابی هویت استفاده می‌شود.

حکاکی لیزری : حکاکی لیزری فرآیندی است که در آن اطلاعات با استفاده از پرتو لیزر به‌صورت فیزیکی روی سطح کارت ایجاد می‌شود و با تغییر ساختار لایه‌های کارت، داده‌ها به‌طور دائمی و غیرقابل‌ویرایش ثبت می‌گردند.

چاپ UV و جوهر نامرئی: در این روش، اطلاعات یا الگوها با جوهری ویژه چاپ می‌شوند و تنها تحت نور فرابنفش (UV) قابل مشاهده هستند. این ویژگی برای افزایش سطح امنیت و جلوگیری از جعل در کارت‌ها استفاده می‌شود.

میکروتکست: میکروتکست (Microtext) شامل متن‌هایی بسیار ریز است که فقط با بزرگ‌نمایی قابل خواندن بوده و به‌عنوان یک ویژگی امنیتی برای افزایش دشواری جعل و کپی‌برداری در طراحی کارت‌ها استفاده می‌شود.

گیلوش (Guilloche Pattern): گیلوش مجموعه‌ای از خطوط و الگوهای هندسی بسیار پیچیده و تکرار شونده است که با دقت بالا در طراحی کارت استفاده می‌شود تا تقلید و جعل آن دشوار شود.

تصاویر مخفی: مجموعه‌ای از عناصر گرافیکی هستند که به‌صورت پنهان در طراحی کارت قرار می‌گیرند و فقط تحت شرایط خاص مانند زاویه دید مشخص یا نور ویژه قابل مشاهده‌اند.

شماره‌گذاری امنیتی و سریال‌سازی: این روشی است که در آن به هر کارت یک کد یکتا و غیرتکراری اختصاص داده می‌شود تا امکان شناسایی، ردیابی و تأیید اصالت آن فراهم شود.

کدهای رمزنگاری شده: کدهای QR ساختارهای دو بعدی رمزگذاری‌شده هستند که اطلاعات را به‌صورت فشرده ذخیره کرده و امکان بازیابی سریع و احراز هویت دیجیتال از طریق اسکن را فراهم می‌کنند.

سطح‌بندی روش‌های امنیتی از نظر میزان حفاظت در برابر جعل

روش‌های امنیتی در کارت‌های PVC در سطح‌های متفاوتی وجود دارد و نشان دهنده این است که همه فناوری‌ها یک میزان حفاظت یکسان ارائه نمی‌دهند و بسته به نوع کاربرد، از سطح پایه تا بسیار پیشرفته دسته‌بندی می‌شوند. درک این سطوح کمک می‌کند سازمان‌ها متناسب با نیاز خود، بهترین ترکیب امنیتی را انتخاب کنند.

در امنیت پایه معمولاً از چاپ ساده، شماره‌گذاری معمولی و بارکدهای غیررمزگذاری‌شده استفاده می‌شود که برای کاربردهای کم‌ریسک مناسب است.

در امنیت متوسط عناصری مانند نوار مغناطیسی، QR Code ساده و لمینت محافظ اضافه می‌شود.

در امنیت بالا فناوری‌هایی مثل هولوگرام، میکروتکست، چاپ UV و رمزنگاری داده‌ها وارد عمل می‌شوند و امکان جعل را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهند.

در امنیت بسیار بالا ترکیب چیپ هوشمند، RFID، NFC و حکاکی لیزری استفاده می‌شود که عملاً کپی‌برداری را بسیار دشوار یا غیرممکن می‌کند.

جدول مقایسه‌ای فناوری‌ها سطح امنیت هزینه پیچیدگی اجرا میزان حفاظت پایه کم ساده پایین متوسط متوسط نسبتاً ساده متوسط بالا بالا پیچیده زیاد بسیار بالا بسیار بالا بسیار پیچیده بسیار زیاد

چه نوع پرینتری امکان ایجاد امنیت پیشرفته را فراهم می‌کند؟

سطح امنیت کارت‌های PVC تا حد زیادی به نوع پرینتر مورد استفاده وابسته است، زیرا هر تکنولوژی چاپ قابلیت‌های متفاوتی در پیاده‌سازی لایه‌های حفاظتی دارد. انتخاب پرینتر مناسب می‌تواند از یک چاپ ساده تا یک سیستم کاملاً ضد جعل را ایجاد کند.

پرینترها چاپ مستقیم: در کارت های چاپ شده با این پرینترها فقط می توان از عناصر امنیتی چاپی مثل qr کدها، بارکدهاو شماره سریال استفاده کرد.

پرینترهای Retransfer: این پرینترها می‌توانند ویژگی‌های امنیتی بصری اضافه کنند؛ مانند میکروتکست، گیلوش، تصاویر مخفی و چاپ UV. در این روش کپی برداری سخت‌تر شده چون نیاز به تجهیزات چاپ بسیار دقیق هست و صرفا با کپی ساده قابل تکرار نیستند.

پرینتر مجهز به ماژول لمینیت: در این مدل یک لایه محافظ امنیتی روی کارت اضافه می‌شود. این لایه می‌تواند شامل هولوگرام، UV layer و طرح‌های ضد دستکاری باشد. این مرحله عملاً مقاومت فیزیکی کارت را افزایش داده و هرگونه تلاش برای تغییر اطلاعات را قابل تشخیص می‌کند.

پرینترهای دارای قابلیت حکاکی لیزری: در این سطح اطلاعات به‌جای چاپ سطحی، در ساختار کارت حک می‌شوند. این داده‌ها قابل حذف یا تغییر نیستند و بالاترین سطح امنیت فیزیکی را ایجاد می‌کنند. این فناوری معمولاً در کارت‌های هویتی حساس و اسناد رسمی استفاده می‌شود.

اشتباهات رایج در ایمن‌سازی کارت‌های PVC

در ایمن‌سازی کارت‌های PVC، برخی خطاهای تکرارشونده وجود دارد که مستقیماً سطح امنیت را کاهش می‌دهند و زمینه جعل یا سوءاستفاده را فراهم می‌کنند. این اشتباهات معمولاً به دلیل کاهش هزینه یا انتخاب نادرست فناوری رخ می‌دهند. هر یک از این موارد می‌تواند یک لایه حفاظتی مهم را حذف کند.

استفاده از هولوگرام عمومی به جای هولوگرام سفارشی

حذف لمینت امنیتی برای کاهش هزینه تولید

ذخیره اطلاعات بدون انجام مراحل رمزنگاری مناسب

انتخاب پرینتر نامتناسب با سطح امنیت مورد نیاز

استفاده از کارت خام بی‌کیفیت و غیراستاندارد

عدم به‌روزرسانی استانداردها و پروتکل‌های امنیتی

نقش تجهیزات و مشاوره تخصصی در طراحی کارت‌های ضد جعل

برای اینکه کارت‌های ضد جعل مناسب با هدف چاپ تولید شود می‌بایست ترکیبی از تجهیزات مناسب و دانش تخصصی باهم در نظر گرفته شود. هرچه سطح حساسیت کارت بالاتر باشد، نیاز به هماهنگی دقیق‌تر بین فناوری چاپ، مواد مصرفی و ساختار امنیتی بیشتر می‌شود.

انتخاب درست تجهیزات تعیین می‌کند که کارت دربرابر چه نوع تهدیداتی مقاوم باشد. در کنار تجهیزات، مشاوره تخصصی نقش کلیدی دارد. متخصصان امنیت کارت می‌توانند بر اساس نوع سازمان، سطح ریسک، حجم صدور کارت و بودجه، بهترین ترکیب فناوری‌ها را پیشنهاد دهند. به همین دلیل توصیه می‌شود برای انتخاب تجهیزات و طراحی کارت‌های امنیتی، به مراکز معتبر فروش پرینتر کارت PVC و مجموعه‌هایی مثل داتکو: نماینده پرینتر کارت فارگو که خدمات تخصصی چاپ، کدگذاری و ایمن‌سازی کارت ارائه می‌کنند مراجعه شود، نه فروشندگان متفرقه. چنین مراکزی علاوه بر تأمین تجهیزات مناسب، می‌توانند راهکارهای امنیتی متناسب با نیاز هر مجموعه را نیز ارائه دهند.

در نهایت، ترکیب تجهیزات مناسب و مشاوره حرفه‌ای باعث می‌شود کارت‌های PVC به یک سیستم امنیتی قابل اعتماد در برابر جعل و سوءاستفاده تبدیل شوند.

جمع‌بندی

ایمن‌سازی کارت‌های PVC یک فرایند چند لایه است که از انتخاب پرینتر مناسب تا به‌کارگیری فناوری‌های امنیتی پیشرفته را شامل می‌شود. هرچه سطح حساسیت اطلاعات بالاتر باشد، نیاز به استفاده از روش‌های ترکیبی مانند هولوگرام، چیپ هوشمند، رمزنگاری داده و لمینت امنیتی بیشتر می‌شود. در این میان، انتخاب نوع پرینتر (DTC، Retransfer یا لیزری) نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان مقاومت کارت در برابر جعل دارد.

از طرف دیگر، بسیاری از مشکلات امنیتی ناشی از تصمیم‌های اشتباه مانند حذف لایه‌های حفاظتی، استفاده از کارت خام بی‌کیفیت یا به‌کارگیری هولوگرام‌های عمومی است. این خطاها می‌توانند کل سیستم صدور کارت را آسیب‌پذیر کنند.

در نهایت، برای طراحی یک کارت ضدجعل موفق هم به تجهیزات مناسب نیاز است و هم به تحلیل دقیق نیازها و استفاده از مشاوره تخصصی نیز نیاز دارد. ترکیب درست فناوری، مواد مصرفی و دانش فنی، باعث صدور کارت‌هایی می‌شود که هم از نظر امنیتی قابل اعتماد هستند و هم در برابر روش‌های مدرن جعل مقاومت بالایی دارند.

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