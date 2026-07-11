واژگونی پژو پارس در محور نطنز به اصفهان ۷ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در ساعت ۰۷:۲۴ صبح امروز، بیستم تیرماه ۱۴۰۵، به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان گزارش شد.

وی با اشاره به محل وقوع این سانحه افزود: این حادثه رانندگی در محور مواصلاتی نطنز به اصفهان، در کیلومتر ۸۵ مانده به اصفهان رخ داد که بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

عابدی در تشریح وضعیت مصدومان این حادثه تصریح کرد: در این سانحه مجموعاً ۷ نفر شامل دو مرد، سه زن و دو کودک پسر دچار آسیب‌دیدگی شدند. نیروهای امدادی حاضر در صحنه بلافاصله اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند و تمامی افراد حادثه‌دیده را جهت دریافت مراقبت‌های تخصصی پزشکی به بیمارستان خاتم‌الانبیاء نطنز انتقال دادند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از رانندگان خواست با توجه به خستگی و خواب‌آلودگی یا سرعت غیرمجاز که از عوامل اصلی واژگونی خودروها هستند، ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از شتاب‌زدگی، سفری ایمن را برای خود و سرنشینان رقم بزنند.