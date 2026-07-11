تهران روزانه به ۱۵۰۰ واحد خون نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مهدی‌زاده، پیش از ظهر شنبه، در گفتگویی، با اشاره به کاهش مراجعات برای اهدای خون در فصل تابستان، اظهار کرد: با وجود اینکه ذخایر خون استان تهران در وضعیت پایدار قرار دارد، از شهروندان درخواست می‌کنیم اهدای خون را به روزهای خاص موکول نکنند و با حضور مستمر در مراکز انتقال خون، در تأمین نیاز بیماران مشارکت داشته باشند.

وی که مدیرکل انتقال خون استان تهران است، افزود: در شرایط عادی، روزانه بین یک‌هزار تا یک‌هزار و ۵۰۰ واحد خون در استان تهران اهدا و میان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی توزیع می‌شود و تداوم این روند برای حفظ ذخایر خونی ضروری است.

مهدی‌زاده با بیان اینکه استان تهران مسئولیت تأمین خون مورد نیاز بیش از ۱۷۰ بیمارستان و مرکز درمانی را بر عهده دارد، تصریح کرد: بیشترین میزان مصرف و درخواست خون در کشور مربوط به تهران است و حفظ این ذخایر تنها با همراهی مستمر مردم امکان‌پذیر خواهد بود.

مدیرکل انتقال خون استان تهران با اشاره به عمر کوتاه پلاکت گفت: این فرآورده خونی تنها تا سه روز قابلیت نگهداری دارد و بیماران مبتلا به سرطان، هموفیلی، تالاسمی، اختلالات انعقادی و برخی بیماری‌های خاص بیشترین نیاز را به آن دارند.

وی در پایان از شهروندان خواست با مراجعه به ۱۱ مرکز فعال اهدای خون استان تهران، در تأمین خون مورد نیاز بیماران مشارکت کرده و با اهدای مستمر خون، به حفظ ذخایر خونی استان کمک کنند.