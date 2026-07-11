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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

خوزستان وارد وضعیت قرمز دمای هوا می‌شود

خوزستان وارد وضعیت قرمز دمای هوا می‌شود

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با استقرار توده هوای گرم، شاهد افزایش دمای ۵۰ درجه و بالاتر در اغلب مناطق استان خواهیم بود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشدار سطح نارنجی شماره ۱۵ مورخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ برای استان صادر شده است که بر اساس آن، افزایش دمای هوا و رخداد دمای ۴۹ درجه و بالاتر طی روز یکشنبه در اغلب مناطق استان به جز مناطق مرتفع شمالی و شرقی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین با توجه به استقرار توده هوای گرم و صدور هشدار سطح قرمز شماره ۲، از روز دوشنبه تا پایان روز جمعه هفته جاری، رخداد دمای ۵۰ درجه و بالاتر در اغلب مناطق استان به جز نواحی مرتفع شمالی و شرقی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته و تداوم گرما در روزهای آینده، شهروندان باید نسبت به مدیریت مصرف انرژی و رعایت نکات ایمنی در ساعات اوج گرما توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کد مطلب 6884593

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