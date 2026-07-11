محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت جوی استان اظهار کرد: در هفته جاری آسمان استان عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود؛ با این حال از امروز شاهد روند افزایشی دما در ساعات میانی روز هستیم و هوای استان در مقایسه با هفته گذشته گرم‌تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه موج گرمایی، استان همدان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، افزود: پیش‌بینی می‌شود دمای بیشینه در برخی نقاط استان به ۴۰ درجه و حتی در برخی مناطق به ۴۱ تا ۴۲ درجه سانتی‌گراد برسد و این وضعیت تا اواخر هفته تداوم خواهد داشت.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان در خصوص وضعیت جوی روزهای آتی گفت: آسمان استان در روزهای پیش‌رو صاف و آفتابی است، البته برای روز سه‌شنبه، پوشش ابر به صورت موقتی و گذرا در ساعاتی از روز پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به احتمال گرد و غبار بیان کرد: علاوه بر افزایش دما با توجه به جریان‌های شرقی، پدیده غبار رقیق نیز در ساعات میانی روز به‌ویژه در اواسط هفته دور از انتظار نیست.

باقری شکیب در پایان با ارائه گزارشی از وضعیت دمایی ایستگاه‌های استان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: در شبانه‌روز گذشته ایستگاه فرودگاه همدان با دمای کمینه ۱۵ و بیشینه ۳۸ درجه، شهرستان بهار با ۱۳ درجه خنک‌ترین نقطه و فامنین و قهاوند با دمای ۴۰ درجه گرم‌ترین نقاط استان ثبت شدند.