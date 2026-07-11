جزئیات میزبانی قم ازتشییع رهبرشهید به روایت استاندار/اسکان ۷۵۰ هزارنفر

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو صبح شنبه در گفتگویی با اشاره به برگزاری آیین اقامه نماز و تشییع رهبر شهید در قم اظهار کرد: مردم ولایتمدار، انقلابی و همیشه در صحنه قم بار دیگر با حضوری پرشور، برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زدند و شایسته قدردانی هستند.
استاندار قم افزود: در این مراسم علاوه بر مردم ایران، هیئتها و مهمانانی از کشورهای مختلف نیز حضور یافتند و این حضور گسترده، جلوهای از جایگاه والای رهبر شهید در میان ملتهای مسلمان و آزادیخواهان جهان بود.
استاندار قم ادامه داد: مردم قم در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی همواره نقشآفرین بودهاند و این بار نیز با حضور باشکوه خود نشان دادند که همچنان در خط مقدم دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی قرار دارند.
وی گفت: آنچه در این مراسم به ثبت رسید، صرفاً یک اجتماع بزرگ نبود بلکه حماسهای ماندگار بود که در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.
خون رهبر شهید وحدت ملی را تقویت کرد
بهنامجو افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای این مراسم، تقویت وحدت ملی بود و این انسجام تنها به داخل کشور محدود نماند بلکه در سطح جهان اسلام نیز جلوههای روشنی از همدلی و همبستگی شکل گرفت.
وی تصریح کرد: حضور میلیونی مردم عراق در آیینهای عزاداری و ابراز همدردی آنان، نشاندهنده پیوند عمیق ملتهای منطقه با ملت ایران است و این همبستگی ریشه در سالها همراهی و حمایت متقابل دارد.
استاندار قم بیان کرد: ملت عراق هرگز حمایتهای جمهوری اسلامی ایران در روزهای سخت مقابله با تروریسم و داعش را فراموش نکردهاند و امروز این قدردانی را با حضور گسترده خود به نمایش گذاشتند.
وی خاطرنشان کرد: این پیوندها نشان میدهد ملتهای مسلمان خود را از یک پیکر واحد میدانند و خون رهبر شهید این وحدت را بیش از گذشته تقویت کرده است.
دشمنان در افکار عمومی جهان شکست خوردند
بهنامجو با اشاره به بازتابهای جهانی این رخداد گفت: امروز آنچه در عرصه بینالمللی مشاهده میشود، افزایش نفرت ملتها از جنایتکارانی است که با حمله به مراکز غیرنظامی، منازل مسکونی و زیرساختهای کشورها، چهره واقعی خود را آشکار کردهاند.
وی افزود: این جنایتها نه تنها موجب تضعیف جبهه مقاومت نشد، بلکه بیداری بیشتری در میان ملتهای جهان ایجاد کرد و افکار عمومی را نسبت به ماهیت واقعی عاملان این اقدامات آگاهتر ساخت.
استاندار قم ادامه داد: خون رهبر شهید موجب شد مسیر مقاومت و مقابله با ظلم با قدرت بیشتری ادامه یابد و سرمایه اجتماعی جبهه مقاومت در جهان افزایش پیدا کند.
وی اظهار کرد: ملت ایران با وجود این مصیبت بزرگ، مقتدرتر و منسجمتر از گذشته در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاده است و همین انسجام، مهمترین مؤلفه پیروزی به شمار میرود.
برگزاری همزمان نماز و تشییع نیازمند برنامهریزی دقیق بود
بهنامجو با اشاره به نحوه برگزاری مراسم در قم گفت: در این استان دو برنامه مهم شامل اقامه نماز و آیین تشییع برگزار شد که هر دو نیازمند برنامهریزی گسترده و هماهنگی دقیق میان دستگاههای مختلف بود.
وی افزود: تجربه برگزاری مراسم تشییع شهدای بزرگی همچون شهید سلیمانی و شهید رئیسی در قم وجود داشت اما این بار با توجه به تصمیم برای برگزاری نماز، شرایط متفاوتی ایجاد شد و لازم بود تمامی برنامهها در مدت زمانی کوتاه بازطراحی شود.
استاندار قم بیان کرد: در روزهای منتهی به مراسم، نگرانیهایی درباره امکان برگزاری همزمان نماز و تشییع با توجه به حجم بالای جمعیت وجود داشت اما با تشکیل جلسات متعدد و هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی، امنیتی، انتظامی و خدماتی، تمامی پیشبینیهای لازم انجام شد.
وی گفت: از گروههای مردمی و جوانان انقلابی نیز برای مدیریت جمعیت و ایجاد نظم در مراسم کمک گرفته شد که همکاری آنان نقش مؤثری در برگزاری مطلوب برنامهها داشت.
همه دستگاهها برای خدمترسانی پای کار بودند
بهنامجو با قدردانی از مجموعه عوامل اجرایی اظهار کرد: سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) نقش بسیار برجستهای در برگزاری این مراسم ایفا کرد و تمامی کمیتهها، کارگروهها و دستگاههای اجرایی با روحیه جهادی در کنار یکدیگر برای خدمترسانی به زائران تلاش کردند.
وی افزود: استانداری قم نیز در کنار سایر نهادها وظیفه هماهنگی و پشتیبانی از مجموعه اقدامات را بر عهده داشت تا برنامهها بدون مشکل برگزار شود.
استاندار قم ادامه داد: تمامی بخشهای مرتبط با اسکان زائران، ورود و خروج جمعیت، مدیریت مسیرها، خدمات رفاهی و سایر نیازهای مراسم با هماهنگی کامل فعالیت کردند و نتیجه این همافزایی، برگزاری منظم و باشکوه آیین اقامه نماز و تشییع رهبر شهید در قم بود.
وی گفت: حضور کمنظیر مردم، همکاری دستگاهها و همدلی همه بخشها، مراسم قم را به یکی از ماندگارترین رویدادهای تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل کرد و این حماسه برای همیشه در حافظه ملت ایران ثبت خواهد شد.
اسکان ۷۵۰ هزار زائر تشییع رهبر شهید در قم
بهنامجو با اشاره به ابعاد گسترده مراسم اقامه نماز و تشییع رهبر شهید در قم اظهار کرد: حجم حضور زائران و عزاداران در این مراسم از بزرگترین رویدادهای مذهبی استان نیز فراتر رفت و تمامی ظرفیتهای اجرایی استان برای خدمترسانی به مردم به میدان آمد.
استاندار قم افزود: در بخش اسکان، حدود ۷۵۰ هزار نفر در مراکز اقامتی، مدارس، اماکن فرهنگی، سالنهای ورزشی، حسینیهها و سایر ظرفیتهای پیشبینی شده اسکان یافتند که این میزان در مقایسه با مناسبتهایی مانند نیمه شعبان، رشد چشمگیری داشت.
استاندار قم ادامه داد: بخش عمده زائران با خودروهای شخصی وارد قم شدند و همین موضوع موجب شد حجم تردد در محورهای ورودی شهر به صورت کمسابقه افزایش یابد که با وجود برخی گرههای ترافیکی، بخش عمده مسیرها با مدیریت دستگاههای مسئول کنترل شد.
وی گفت: عملکرد کمیتههای تخصصی برگزاری مراسم در مجموع رضایتبخش بود و هر یک از بخشها با تمام توان برای ارائه خدمات به زائران فعالیت کردند.
صوت متمرکز و نمایشگرهای مسیر، کیفیت مراسم را ارتقا داد
بهنامجو افزود: برای نخستین بار در محور پیامبر اعظم (ص) سیستم صوت متمرکز در طول مسیر اجرا شد تا تمامی شرکتکنندگان بتوانند مراسم را با کیفیت مناسب دنبال کنند.
وی تصریح کرد: این زیرساخت با همکاری شهرداری قم و حمایت استانداری اجرا شد و به عنوان سرمایهای ماندگار برای برگزاری مراسمهای بزرگ آینده در محور پیامبر اعظم و محور مهدویت باقی خواهد ماند.
استاندار قم بیان کرد: علاوه بر سیستم صوت، نمایشگرهای بزرگ نیز در نقاط مختلف مسیر نصب شد تا افرادی که امکان حضور در محل اصلی اقامه نماز را نداشتند، بتوانند مراسم را به صورت زنده دنبال کرده و نماز خود را اقامه کنند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از زائران در طول مسیر با استفاده از همین امکانات، بدون نیاز به ورود به محل اصلی مراسم، در برنامه حضور مؤثر داشتند.
مشارکت مردمی ستون اصلی برگزاری مراسم بود
بهنامجو با اشاره به حضور گسترده نیروهای مردمی گفت: بیش از دو هزار موکب برای خدمترسانی اعلام آمادگی کرده بودند که بخش قابل توجهی از آنها با مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی و مشارکت گروههای مردمی ساماندهی شدند.
وی افزود: حدود هفت تا هشت هزار نیروی داوطلب مردمی نیز در بخشهای مختلف از جمله هدایت جمعیت، نظمبخشی به مراسم و همراهی زائران مشارکت داشتند.
استاندار قم ادامه داد: نیروهای مردمی با استقرار در طول مسیر اقامه نماز و تشییع، نقش مهمی در هدایت جمعیت و جلوگیری از بروز ازدحام ایفا کردند و همکاری آنان یکی از عوامل موفقیت مراسم بود.
وی اظهار کرد: حضور اقشار مختلف مردم، از کودکان و نوجوانان تا سالمندان، جلوهای از ارادت عمومی به رهبر شهید را به نمایش گذاشت.
تأمین آب و خدمات رفاهی بدون وقفه انجام شد
بهنامجو با اشاره به تمهیدات رفاهی مراسم گفت: تأمین آب آشامیدنی یکی از مهمترین اولویتهای ستاد برگزاری بود و با همکاری مجموعههای مختلف، آب مورد نیاز از ظرفیتهای مردمی و نهادهای حمایتی تأمین شد.
وی افزود: کامیونهای یخچالدار و خودروهای توزیع آب به صورت مستمر در طول محور پیامبر اعظم مستقر بودند و آب خنک بدون وقفه میان عزاداران توزیع میشد.
استاندار قم خاطرنشان کرد: خودروهای آبپاش نیز در طول مسیر مستقر بودند تا آثار گرمای هوا کاهش یابد و شرایط مناسبتری برای حضور مردم فراهم شود.
وی گفت: در محور اصلی مراسم، توزیع اقلام دیگر انجام نشد و تنها آب در اختیار مردم قرار گرفت که این تصمیم با هدف حفظ امنیت، جلوگیری از ایجاد گرههای جمعیتی و تسهیل حرکت عزاداران اتخاذ شده بود.
ملاحظات امنیتی در اولویت برنامهریزی قرار داشت
بهنامجو افزود: با توجه به حجم گسترده جمعیت، تمامی تصمیمات اجرایی با نظر کمیتههای امنیتی اتخاذ شد و اولویت اصلی، حفظ امنیت و سلامت مردم بود.
وی بیان کرد: استقرار موکبها در بخشهایی از مسیر اصلی محدود شد تا از ایجاد تراکم جمعیت جلوگیری شود و امکان مدیریت بهتر حرکت عزاداران فراهم باشد.
استاندار قم ادامه داد: همچنین با توجه به شرایط خاص مراسم، برخلاف برخی مناسبتهای دیگر امکان استقرار برخی خدمات در مسیر اصلی وجود نداشت و تمامی اقدامات بر اساس الزامات امنیتی برنامهریزی شد.
وی تصریح کرد: هدف اصلی این بود که مسیر تشییع صرفاً برای عزاداری، اقامه نماز و بدرقه رهبر شهید مورد استفاده قرار گیرد.
ظرفیت امدادی چند برابر نیمه شعبان افزایش یافت
بهنامجو با قدردانی از نیروهای امدادی گفت: دانشگاه علوم پزشکی، جمعیت هلال احمر، سازمان آتشنشانی و سایر دستگاههای امدادرسان با آمادگی کامل در مراسم حضور داشتند.
وی افزود: ظرفیت امدادی استان نسبت به مراسم نیمه شعبان چندین برابر افزایش یافت و ۱۲ تا ۱۳ مرکز امدادی، بیمارستان صحرایی و کانکسهای مجهز درمانی در نقاط مختلف مسیر مستقر شدند.
استاندار قم اظهار کرد: پزشکان عمومی، متخصصان و نیروهای درمانی در این مراکز به صورت شبانهروزی آماده خدمت بودند و بیش از شش هزار نفر از خدمات پزشکی بهرهمند شدند که تنها تعداد اندکی نیاز به انتقال به مراکز درمانی پیدا کردند.
وی ادامه داد: این آمار نشاندهنده اثربخشی برنامهریزیهای پیشگیرانه، اطلاعرسانی مناسب به زائران و عملکرد مطلوب مجموعههای امدادی در طول مراسم است.
از پاکبانان تا راهور، همه پای کار بودند
بهنامجو با تقدیر از خدمات دستگاههای اجرایی گفت: پاکبانان شهرداری بلافاصله پس از پایان مراسم عملیات پاکسازی محورهای اصلی را آغاز کردند و در مدت کوتاهی مسیرها به حالت عادی بازگشت.
وی افزود: نیروهای پلیس راهور، آتشنشانی، شهرداری، سپاه، هلال احمر، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههای عضو ستاد نیز با حضور میدانی، نقش مؤثری در برگزاری منظم این مراسم ایفا کردند.
استاندار قم همچنین با اشاره به شکلگیری اقدامات مردمی پس از مراسم اظهار کرد: افتتاح نانوایی صلواتی به نیت رهبر شهید در منطقه پردیسان، نمونهای از استمرار روحیه خدمت و نذر مردمی پس از این مراسم باشکوه است.
وی در پایان گفت: آنچه در قم رقم خورد، نتیجه همدلی مردم، همکاری دستگاههای اجرایی، حضور نیروهای داوطلب و مدیریت منسجم همه بخشها بود و این حماسه ماندگار، برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی و استان قم ثبت خواهد شد.
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