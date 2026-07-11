به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد زمانی معاون امور استانها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به روسای اتاق‌های بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی سراسر کشور شیوه‌نامه واردات از محل صادرات دیگران با روش خرید مستقیم ارز را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۵/۵۰/۲/۳۳۵۵ مورخ ١٤٠٥/٤/۸ ریاست محترم کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران به رساند، عطف به پیگیری‌های به عمل آمده توسط اتاق ایران و همکاری صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران امکان تخصیص ارز مورد نیاز اقلام وارداتی (براساس فهرست کد تعرفه های مشخص) بهصورت معامله مستقیم و خارج از نوبت از محل ارز صادراتی فراهم گردیده است. این اقدام با مساعدت اداره تخصیص ارز بانک مرکزی و به منظور تسریع در فرایند خرید ارز صورت گرفته و از این پس ثبت سفارش‌هایی که دارای شرایط ذیل باشند میتوانند علاوه بر تخصیص معاملات غیر مستقیم نسبت به ایجاد درخواست تخصیص ارز به روش معامله مستقیم نیز اقدام نمایند:

۱- کالاهایی که سازمان مجوز دهنده ارزی آنها دفاتر تخصصی وزارت صمت یا دبیرخانه مناطق آزاد بوده و کد تعرفه آنها در لیست تعرفه های صفحه اول فایل پیوست باشد.

۲- کالاهایی که سازمان مجوز دهنده ارزی آنها وزارت جهاد کشاورزی بوده و کد تعرفه آنها در لیست تعرفه های صفحه دوم فایل پیوست باشد.

۳- تمامی کالاهایی سازمان مجوز دهنده ارزی آنها وزارت بهداشت باشد.

خاطرنشان می سازد بازرگانان می بایست در هنگام ثبت درخواست تخصیص ارز، فیلد محل تامین ارز را با مقدار مرکز مبادله ارز و طلا و فیلد نوع نرخ ارز را با مقدار آزاد انتخاب نمایند. همچنین، در روش معامله مستقیم وارد کننده میتواند از پیش با یک صادر کننده مشخص برای خرید ارز به توافق رسیده و خارج از فرایند جورسازی معامله خود را در مرکز مبادله طلا و ارز صورت دهد.

لذا، ضمن ارسال فهرست اقلام مورد تأیید بانک مرکزی ج.ا.ایران جهت تخصیص مستقیم و خارج از نوبت ارز وارداتی از محل صادرات به پیوست خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به اعضای آن اتاق اطلاع رسانی گردد.

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