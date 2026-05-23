۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۷

تدوین بسته سیاست ارزی‑تجاری در وزارت صمت

معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تدوین بسته سیاست ارزی‑تجاری در وزارت صمت خبر داد و گفت: تمام کدهای تعرفه وارداتی را به سه دسته تقسیم‌بندی کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق قنادزاده معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تدوین بسته سیاست ارزی‑تجاری در وزارت صمت خبر داد و گفت: تمام کدهای تعرفه وارداتی را به سه دسته تقسیم‌بندی کردیم. دسته اول، کدهای حیاتی و مرتبط با شرایط جنگ که بانک مرکزی موظف به تأمین ارز آن‌هاست. دسته دوم، کدهای ضروری (٢۵٧٠ کد تعرفه) که روش‌هایی مثل واردات در مقابل صادرات یا سپرده خود و دیگران برای آن‌ها تعریف شده و دسته سوم، کالاهای مرتبط با حفظ اشتغال که سهمیه ارزی اولیه ندارند و صادرکنندگان باید از محل ارز حاصل از صادرات گروه‌های خاص و در سقف بهینهسازی محدود ارز خود را تأمین کنند.

بر اساس اعلام اتاق ایران، او تأکید کرد: هدف اصلی این است که صادرکننده مالک ارز خود شود. رجحان با توسعه صادرات است، نه واردات بی‌رویه و غیرضرور . کسی که ارز تولید می‌کند، حق دارد از آن استفاده کند و وظیفه سیاست‌گذار، جهت‌دهی به واردات کالاهای مهم است، نه مداخله در روش بازگشت ارز.

سمیه رسولی

