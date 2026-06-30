اعلام فهرست اقلام مورد تایید بانک مرکزی برای تخصیص ارز از محل صادرات

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پیگیری‌های بسیار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همکاری صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران، مطابق با فهرست اعلام شده، تخصیص ارز مورد نیاز اقلام وارداتی موردنظر، به صورت مستقیم و خارج از نوبت، از محل ارز صادراتی تامین خواهد شد.

بر اساس اعلام اتاق ایران، این اقدام با مساعدت اداره تخصیص ارز بانک مرکزی و به منظور تسریع در فرایند خرید ارز، صورت گرفته و از این پس ثبت سفارش‌هایی که دارای شرایط ذیل باشند، می‌توانند علاوه بر تخصیص معاملات غیرمستقیم نسبت به ایجاد درخواست تخصیص ارز به روش معامله مستقیم نیز اقدام کنند.

۱. کالاهایی که سازمان مجوز دهنده ارزی آنها دفاتر تخصصی وزارت صمت یا دبیرخانه مناطق آزاد بوده و کد تعرفه آنها در لیست تعرفه‌های صفحه اول فایل پیوست باشد.

۲. کالاهایی که سازمان مجوز دهنده ارزی آنه‍ا وزارت جهاد کشاورزی بوده و کد تعرفه آنها در لیست تعرفه‌های صفحه دوم فایل پیوست باشد.

۳. تمامی کالاهایی سازمان مجوز دهنده ارزی آنها وزارت بهداشت باشد.

بازرگانان باید در هنگام ثبت درخواست تخصیص ارز، فیلد محل تامین ارز را با مقدار "مرکز مبادله ارز و طلا" و فیلد نوع نرخ ارز را با مقدار «آزاد» انتخاب کنند. یادآور می‌شود در روش معامله مستقیم، واردکننده می‌تواند از پیش با یک صادرکننده مشخص برای خرید ارز به توافق رسیده و خارج از فرایند جورسازی، معامله خود را در مرکز مبادله طلا و ارز صورت دهد.