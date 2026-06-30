  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

اعلام فهرست اقلام مورد تایید بانک مرکزی برای تخصیص ارز از محل صادرات

اعلام فهرست اقلام مورد تایید بانک مرکزی برای تخصیص ارز از محل صادرات

با پیگیری‌ اتاق ایران و همکاری بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، فهرست اقلام مورد تایید بانک مرکزی برای تخصیص مستقیم و خارج از نوبت ارز وارداتی از محل صادرات اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پیگیری‌های بسیار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همکاری صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران، مطابق با فهرست اعلام شده، تخصیص ارز مورد نیاز اقلام وارداتی موردنظر، به صورت مستقیم و خارج از نوبت، از محل ارز صادراتی تامین خواهد شد.

بر اساس اعلام اتاق ایران، این اقدام با مساعدت اداره تخصیص ارز بانک مرکزی و به منظور تسریع در فرایند خرید ارز، صورت گرفته و از این پس ثبت سفارش‌هایی که دارای شرایط ذیل باشند، می‌توانند علاوه بر تخصیص معاملات غیرمستقیم نسبت به ایجاد درخواست تخصیص ارز به روش معامله مستقیم نیز اقدام کنند.

۱. کالاهایی که سازمان مجوز دهنده ارزی آنها دفاتر تخصصی وزارت صمت یا دبیرخانه مناطق آزاد بوده و کد تعرفه آنها در لیست تعرفه‌های صفحه اول فایل پیوست باشد.

۲. کالاهایی که سازمان مجوز دهنده ارزی آنه‍ا وزارت جهاد کشاورزی بوده و کد تعرفه آنها در لیست تعرفه‌های صفحه دوم فایل پیوست باشد.

۳. تمامی کالاهایی سازمان مجوز دهنده ارزی آنها وزارت بهداشت باشد.

بازرگانان باید در هنگام ثبت درخواست تخصیص ارز، فیلد محل تامین ارز را با مقدار "مرکز مبادله ارز و طلا" و فیلد نوع نرخ ارز را با مقدار «آزاد» انتخاب کنند. یادآور می‌شود در روش معامله مستقیم، واردکننده می‌تواند از پیش با یک صادرکننده مشخص برای خرید ارز به توافق رسیده و خارج از فرایند جورسازی، معامله خود را در مرکز مبادله طلا و ارز صورت دهد.

کد مطلب 6875512
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها