حفاظت از طبیعت ۴۰ منطقه کشور با مشارکت جوامع محلی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای مدیران معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست که با حضور حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی، و با مشارکت امیر معمارزاده کیانی مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاهی کشور و حسین محمودی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، موضوع جایگاه برنامه‌ریزی راهبردی و تحقق رویکرد نوین سرمایه گذاری اکوسیستمی و نیز بهره گیری از ظرفیت مسئولیت مسئولیت اجتماعی صنایع برای تقویت حفاظت از حیات وحش مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست امیر معمارزاده کیانی با اشاره به ضرورت رویکرد و عملکرد برنامه‌ریزی استراتژیک در فرایند حفاظت از ذخایر زیستگاهی کشور، گفت: یکی از مهمترین حلقه های حیاتی در فرایند حفاظت از ذخایر زیستی و زیستگاهی کشور برنامه ریزی راهبردی و تکیه بر «استراتژی های حداکثرحداکثر» است.

وی با اشاره به این نکته که امروز یکی از مهم ترین شاخص ها در حفاظت، حرکت در مسیر سرمایه گذاری اکوسیستمی است، تاکید کرد: لازمه این مهم اشراف جامع و عمیق بر نقاط قوت و عدم قوت و نیز فرصتها و عدم فرصتهای پیش روست و تنها با تکیه بر نتایج و خروجی های دقیق در این رویکرد، ریل گذاری متناسب و مطلوب ایجاد خواهد شد.

معمارزاده کیانی گفت: در تمامی کشورهای توسعه یافته و مرتقع در حفاظت، راهبردهای حداکثرحداکثر ضمن ارتفا فرایند حفاظت و متعاقبا پیش برد اهداف حفاظتی امکان مشارکت بخش های مختلف را فراهم می نماید.

وی با اشاره و تحلیل اهم شاخص های اثرگذار بر ارتقا تصمیم سازی در حفاظت، همچون توجه به روند توالی و جانشینی اکولوژیک در برنامه‌های خرد و کلان محیط طبیعی، افزود: اکنون سوارش بر مرکب تخصص اکادمیک روز و تکیه بر تجارب بومی میدانی و مرور مسیرهای ارزشمند طی شده، پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی برنامه‌ریزی استراتژیک حفاظت را در معاونت محیط زیست طبیعی امری حیاتی و غیرقابل اغماض می داند.

معمارزاده کیانی افزود: این کمیته به صورت تخصصی به ریل گذاری دقیق، پویا و متمایز از گذشته، پیرامون طرح ها و پروژه های حفاظت خواهد پرداخت و ارتقا کیفیت تصمیم گیری ها، حصول مدیریت مرتقع و حفاظت موفق منهای کمترین هزینه‌های آزمون و خطا و استهلاک و نیز تحقق برنامه‌های محلی با اتکا بر دانش روز آکادمیک و تجارب بومی میدانی از نقاط روشناین گام ملی خواهد بود.

در ادامه این نشست حسین محمودی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، گزارشی در مورد شراکت و مشارکت پایداری (Sustainability Partnership) بین بنگاه‌های کسب و کار و سازمان حفاظت محیط زیست، ارائه کرد و با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت صنایع در چارچوب مسئولیت اجتماعی گفت معاونت محیط زیست طبیعی می‌تواند با بهره‌گیری اصولی از این ظرفیت، طرح‌های حمایتی ویژه‌ای برای گونه‌های مختلف طراحی و اجرا کند.

وی با اشاره به تجربه‌های جهانی در زمینه بهره‌گیری از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها افزود: در بسیاری از کشورها شرکت‌ها با حمایت از گونه‌های شاخص، علاوه بر ایفای مسئولیت اجتماعی، از ظرفیت‌های ارتباطی و تبلیغاتی آن نیز بهره می‌برند. برای نمونه شرکت کوکاکولا با حمایت از خرس قطبی و استفاده از تصویر این گونه بر روی محصولات خود توانسته توجه گسترده‌ای را به موضوع حفاظت از این گونه جلب کند.

محمودی ادامه داد: چنین برنامه‌هایی ظرفیت اجرای اقدامات گسترده برای حفاظت از گونه‌های در معرض خطر را فراهم می‌کند و در ایران نیز گونه‌های ارزشمند بسیاری وجود دارد که می‌توان با طراحی برنامه‌های مناسب از آنها برای ایجاد مشارکت صنایع در حفاظت از حیات وحش استفاده کرد. به گفته وی نمونه‌هایی از این رویکرد در کشور نیز شکل گرفته است و در استان بوشهر برخی صنایع پتروشیمی طی سال‌های اخیر از گونه‌هایی مانند دلفین، لاک‌پشت و جبیر حمایت کرده‌اند.

در ادامه این نشست حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با تأکید بر رویکرد این معاونت در تقویت برنامه‌های علمی و مشارکتی گفت هدف اصلی معاونت محیط زیست طبیعی حفاظت از زیستگاه‌ها است، زیرا با حفظ زیستگاه‌ها امکان حفاظت مؤثرتر از گونه‌های حیات وحش فراهم می‌شود.

وی با اشاره به تجربه‌های موجود در این زمینه افزود: در حال حاضر نیز برای برخی گونه‌های در معرض خطر مانند یوزپلنگ آسیایی و میش‌مرغ حمایت‌هایی از سوی حامیان و اسپانسرها شکل گرفته است که می‌تواند الگوی مناسبی برای توسعه این رویکرد در سایر برنامه‌های حفاظتی باشد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، ادامه داد: معاونت محیط زیست طبیعی از پیشنهادها و طرح‌های علمی که به ارتقای وضعیت حیات وحش کشور کمک کند استقبال می‌کند و تلاش دارد با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، صنایع و جوامع محلی برنامه‌های مؤثرتری را در این حوزه دنبال کند.

ظهرابی با اشاره به تجربه‌های مشارکتی در حفاظت از طبیعت، گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ منطقه در کشور با مشارکت جوامع محلی در حال حفاظت است و این تجربه‌ها نشان می‌دهد مشارکت اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در موفقیت برنامه‌های حفاظتی ایفا کند.

به گفته وی، دفاتر تخصصی معاونت محیط زیست طبیعی نیز پیشنهادهای متعددی در حوزه مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های جدید برای حفاظت از حیات وحش ارائه کرده‌اند که با همکاری مجموعه‌های دانشگاهی در حال بررسی و تدوین است.