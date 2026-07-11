به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمزاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رویدادهای هفته گذشته و برنامههای پیشروی مدیریت شهری، اظهار کرد: بخش قابلتوجهی از توان و تمرکز شهرداری اصفهان طی روزهای اخیر، به خدمترسانی، اسکان و پشتیبانی از زائران مراسم تشییع و بدرقه رئیسجمهور شهید و همراهانش در شهرهای قم، تهران و مشهد اختصاص یافت.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت شهری اصفهان در این ایام تمام توان خود را برای تسهیل حضور زائران به کار بست، افزود: در شهر اصفهان نیز برنامهریزیهای دقیقی برای زائرانی که عازم این مراسم بودند در حوزههای اسکان و پذیرایی صورت گرفت. همچنین با استقرار تیمهای خدماترسان اصفهان در منطقه ۲ شهرداری تهران، پشتیبانیهای لازم برای شهروندان اصفهانی حاضر در پایتخت به بهترین شکل ممکن انجام شد.
اصفهان؛ میزبان نشست تخصصی شهرداران کلانشهرهای ایران
شهردار اصفهان در ادامه با اشاره به برنامههای هفته جاری مدیریت شهری، از میزبانی این کلانشهر برای نشست مشترک مدیران ارشد شهری کشور خبر داد و گفت: در روزهای پیش رو، اصفهان میزبان بیش از ۲۰ شهردار از کلانشهرها و مراکز استانهای کشور خواهد بود.
قاسمزاده تصریح کرد: در این نشست تخصصی، شهرداران ضمن بازدید از ظرفیتهای گردشگری و پروژههای شاخص اصفهان، به تبادل تجربیات در حوزه مدیریت شهری و اجرای طرحهای کلان عمرانی خواهند پرداخت. تعامل سازنده میان کلانشهرها میتواند به ارتقای کیفیت زیست شهری و بهبود خدماترسانی در سراسر کشور کمک شایانی کند و احتمال حضور برخی از مقامات ارشد ملی در این نشست نیز وجود دارد.
بهرهبرداری از بزرگترین پروژه عمرانی شهر در روز دوشنبه
قاسمزاده در بخش دیگری از این گفتگو، از افتتاح یکی از مهمترین پروژههای عمرانی شهر اصفهان در هفته جاری خبر داد و گفت: مجموعه پلها و زیرگذر «شهید آیتالله رئیسی»، به عنوان یکی از بزرگترین پروژههای عمرانی اصفهان، مراحل نهایی آمادهسازی را پشت سر گذاشته است.
وی ابراز کرد: این پروژه که نمادی از تلاش برای تسهیل در تردد و کاهش ترافیک شهری است، روز دوشنبه بیستودوم تیرماه با حضور مقامات ارشد کشور و مدیران استانی به طور رسمی به بهرهبرداری خواهد رسید تا بار ترافیکی سنگینی از شبکه معابر شهری کاسته شود.
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