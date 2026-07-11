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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

چاپ نقشه گردشگری تهران برای خارجی ها

چاپ نقشه گردشگری تهران برای خارجی ها

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، از چاپ و توزیع حدود ۵ هزار نسخه نقشه گردشگری چهارزبانه تهران در مراکز پرتردد گردشگران خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قاسمی، دررابطه با آخرین وضعیت نقشه گردشگری چهارزبانه تهران اظهار کرد: این نقشه به چهار زبان انگلیسی، عربی، روسی و چینی ترجمه شده و تاکنون حدود پنج هزار نسخه از آن به چاپ رسیده است.

وی افزود: این نقشه‌ها در اماکنی که گردشگران خارجی بیشترین تردد را دارند از جمله مجموعه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد و سایر مراکز مورد نیاز، در اختیار گردشگران قرار می‌گیرد. همچنین نسخه الکترونیکی آن نیز در سامانه جامع گردشگری بارگذاری شده و همه علاقه‌مندان می‌توانند آن را دانلود کنند.

قاسمی خاطرنشان کرد: پس از توزیع مرحله نخست و دریافت بازخورد گردشگران، ایرادات و پیشنهادهای مطرح‌شده بررسی و اصلاح خواهد شد و سپس نقشه با تیراژ بیشتری به چاپ خواهد رسید

کد مطلب 6884562

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