به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ثبت اظهارنامه گمرکی برای برخی کالاها صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است.

بر اساس این گزارش در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع کلیه کاربران، صاحبان کالا، حق‌العمل‌کاران گمرکی و فعالان تجاری می‌رساند، ثبت اظهارنامه برای کالاهای مشمول فصول ۲۵ الی ۲۷، ۴۱ الی ۸۳، ۸۷ و ۹۴ الی ۹۷ کتاب مقررات صادرات و واردات در «سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی » میسر نبوده و ثبت اظهار این کالاها صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به آدرس NTSW.ir امکان‌پذیر است.

بنابراین این گزارش، این امکان از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ فراهم شده و خواهشمند است در زمان تنظیم و ارسال اظهارنامه، مراتب فوق مورد توجه قرار گیرد تا از بروز هرگونه تأخیر در فرآیند اظهار و تشریفات گمرکی جلوگیری شود.