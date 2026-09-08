ثبت اظهارنامه ۱۸ فصل کالایی در سامانه گمرکی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک تهران در اطلاعیهای اعلام کرد از ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۵، ثبت اظهارنامه کالاهای مشمول ۱۸ فصل کالایی در سامانه جامع امور گمرکی امکانپذیر نخواهد بود.
بر اساس این اطلاعیه، ثبت درخواست اظهار ورود قطعی کالاهای مشمول فصلهای ۱، ۳، ۵، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۲، ۳۶، ۳۷، ۸۶، ۸۸، ۸۹، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت انجام خواهد شد.
همچنین این رویه شامل فصلهایی که پیش از این در سامانه جامع امور گمرکی قفل شدهاند نیز خواهد بود و فعالان تجاری برای ثبت درخواست اظهار ورود قطعی این کالاها باید از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کنند.
گمرک تهران از صاحبان کالا، حقالعملکاران گمرکی و سایر فعالان تجاری خواسته است هنگام تنظیم و ارسال اظهارنامه، این تغییر رویه را مورد توجه قرار دهند تا از بروز تأخیر در فرآیند اظهار و انجام تشریفات گمرکی جلوگیری شود.
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