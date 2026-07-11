به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با گسترش اینترنت فیبر نوری در ایران، انتخاب مودم مناسب به یکی از مهمترین دغدغههای کاربران خانگی و سازمانی تبدیل شده است. بر اساس آمارهای منتشرشده، پروژه توسعه FTTH در کشور میلیونها خانوار را تحت پوشش قرار داده و این روند همچنان ادامه دارد؛ به همین دلیل، انتخاب یک مودم فیبر نوری سازگار با مخابرات نقش مهمی در کیفیت اتصال، سرعت اینترنت، پایداری شبکه و پوشش وایفای دارد.
بسیاری از کاربران هنگام خرید این سؤال را دارند که کدام مودم فیبر نوری مورد تایید مخابرات است و چه مدلی برای خانه، دفتر یا مجتمعهای چندواحدی انتخاب بهتری محسوب میشود. در این راهنما، ۶ مودم فیبر نوری سازگار و مورد استفاده در شبکه FTTH مخابرات را از نظر مشخصات فنی، تعداد پورت، کیفیت وایفای، کاربرد و ارزش خرید بررسی و مقایسه میکنیم تا انتخابی دقیقتر و مطمئنتر داشته باشید.
توجه: سازگاری مودم فیبر نوری با شبکه مخابرات ممکن است در هر منطقه بر اساس OLT و تنظیمات سرویسدهنده متفاوت باشد؛ بنابراین پیش از خرید، استعلام منطقهای توصیه میشود.
۶ مودم فیبر نوری سازگار با مخابرات
۱. مودم فیبر نوری هوآوی مدل Huawei HG۸۲۴۵W۵
اگر به دنبال خرید مودم فیبر نوری با سرعت وایفای بالا، پوشش مناسب و پشتیبانی از ۲ خط تلفن هستید، Huawei HG۸۲۴۵W۵ یکی از گزینههای محبوب برای کاربران خانگی و دفاتر کوچک است.
ویژگیهای مودم فیبر نوری Huawei HG۸۲۴۵W۵
تعداد پورت تلفن: ۲ عدد برای استفاده از سرویس تلفن مبتنی بر فیبر
تعداد پورت شبکه: ۴ پورت گیگابیتی (۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps)
فناوری وایفای: Wi-Fi ۵ (۸۰۲.۱۱ac)
قابلیت دوبانده: دارد (۲.۴GHz و ۵GHz)
سرعت کل وایفای: تا ۱۲۰۰Mbps
سرعت باند ۵ گیگاهرتز: تا ۸۶۷Mbps
قدرت آنتن: ۵dBi
پورت USB: ۱ عدد برای اشتراکگذاری اطلاعات
کاربرد پیشنهادی: مناسب منازل، دفاتر کوچک و کاربرانی که به وایفای پرسرعت و اتصال پایدار نیاز دارند.
۲. مودم فیبر نوری دوبانده هوآوی EG۸۱۴۵X۶ وای فای ۶
اگر به دنبال یک مودم فیبر نوری هواوی با سرعت وایفای بالا، فناوری جدید Wi-Fi ۶ و پایداری بیشتر در اتصال چند دستگاه هستید، Huawei EG۸۱۴۵X۶ یکی از گزینههای مدرن بازار است.
ویژگیهای مودم فیبر نوری Huawei EG۸۱۴۵X۶
فناوری وایفای: Wi-Fi ۶ (۸۰۲.۱۱ax) برای سرعت بالاتر و مدیریت بهتر اتصال چند دستگاه
باند وایفای: دو بانده (۲.۴GHz و ۵GHz)
سرعت وایفای: تا ۵۷۴Mbps در باند ۲.۴GHz و تا ۲۴۰۲Mbps در باند ۵GHz
تعداد پورت شبکه: ۴ پورت گیگابیتی (۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps)
تعداد پورت تلفن: ۱ عدد POTS
پورت USB: ۱ عدد برای اشتراکگذاری اطلاعات
تعداد آنتن: ۲ عدد با قدرت ۵dBi
کاربرد پیشنهادی: مناسب اینترنت FTTH، خانههای هوشمند، کاربران پرمصرف و محیطهایی با تعداد زیاد دستگاه متصل به شبکه.
۳. مودم فیبر نوری دوبانده هوآوی مدل HG۸۲۴۵Q۲
Huawei HG۸۲۴۵Q۲ یک مودم فیبر نوری (ONT) با قابلیت مسیریابی است که برای کاربران خانگی و دفاتر کوچک طراحی شده است. این مدل با پشتیبانی از GPON، وایفای دو بانده و پورتهای شبکه گیگابیتی، امکان اتصال پایدار به اینترنت فیبر نوری را فراهم میکند.
ویژگیهای مودم فیبر نوری Huawei HG۸۲۴۵Q۲
تعداد پورت شبکه: ۴ پورت گیگابیتی (۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps)
پورت تلفن: ۱ عدد RJ۱۱ برای اتصال تلفن مبتنی بر فیبر
فناوری وایفای: دوبانده (۲.۴GHz و ۵GHz)
سرعت وایفای: تا ۴۵۰Mbps در باند ۲.۴GHz و تا ۱۳۰۰Mbps در باند ۵GHz
استاندارد وایفای: ۸۰۲.۱۱ b/g/n + ۸۰۲.۱۱ a/n/ac
پورت USB: ۱ عدد برای اشتراکگذاری اطلاعات
کاربرد پیشنهادی: مناسب خانهها، دفاتر کوچک و کاربران اینترنت FTTH که به اتصال پایدار و وایفای دو بانده نیاز دارند.
۴. مودم فیبر نوری هوآوی مدل HG۸۲۴۵H۵
Huawei HG۸۲۴۵H۵ یک مودم فیبر نوری (ONT) مناسب برای کاربرانی است که به اینترنت FTTH و سرویس تلفن مبتنی بر فیبر نیاز دارند. این مدل با داشتن ۲ پورت تلفن، ۴ پورت شبکه گیگابیتی و یک پورت USB، امکانات کاربردی برای خانهها و دفاتر کوچک ارائه میدهد.
ویژگیهای مودم فیبر نوری Huawei HG۸۲۴۵H۵ New Edition
تعداد پورت شبکه: ۴ پورت گیگابیتی (۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps)
تعداد پورت تلفن: ۲ عدد POTS برای اتصال خطوط تلفن مبتنی بر فیبر
فناوری وایفای: ۲.۴GHz با سرعت تا ۳۰۰Mbps
تعداد آنتن: ۲ عدد با قدرت ۵dBi
پورت USB: ۱ عدد برای اشتراکگذاری اطلاعات
کاربرد پیشنهادی: مناسب کاربران خانگی، دفاتر کوچک و سرویسهای FTTH با نیاز به دو خط تلفن.
۵. مودم فیبر نوری هوآوی مدل MA۵۶۷۵M
اگر به مودم فیبر نوری با قابلیت پشتیبانی از چند خط تلفن نیاز دارید، Huawei MA۵۶۷۵M یکی از گزینههای مناسب برای شرکتها، دفاتر و ساختمانهایی است که علاوه بر اینترنت، به سرویس تلفن فیبر نوری نیاز دارند.
ویژگیهای مودم فیبر نوری Huawei MA۵۶۷۵M
تعداد پورت تلفن: ۸ پورت POTS مناسب برای چندین خط تلفن
تعداد پورت شبکه: ۴ پورت گیگابیتی (۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps)
پورت USB: دارای ۱ پورت USB برای اشتراکگذاری اطلاعات
سرعت وایفای: تا ۳۰۰Mbps
استاندارد وایفای: ۸۰۲.۱۱ b/g/n
باند فرکانسی: ۲.۴ گیگاهرتز.
کاربرد پیشنهادی: مناسب شرکتها، دفاتر کاری، ساختمانهای چندواحدی و کاربران نیازمند چند خط تلفن.
۶. تجهیز فیبر نوری Huawei MA۵۶۲۰ برای ساختمانها و پروژههای چندواحدی
اگر ساختمان، شرکت، هتل یا مجتمع مسکونی شما به تعداد بالای خطوط تلفن و توزیع سرویس فیبر نوری نیاز دارد، Huawei MA۵۶۲۰ یکی از گزینههای تخصصی و کاربردی در این حوزه است. این دستگاه در واقع بیشتر از آنکه یک مودم خانگی ONT باشد، یک تجهیز MDU/سازمانی برای پروژههای مخابراتی و محیطهای چندواحدی محسوب میشود.
Huawei MA۵۶۲۰ برای سناریوهایی طراحی شده است که در آنها باید اینترنت و چندین خط تلفن بهصورت همزمان در یک مجموعه ارائه شود؛ به همین دلیل، در هتلها، ادارات، برجها و مجتمعهای مسکونی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. پایداری بالا، امکان پشتیبانی از تعداد زیاد خطوط و کاربرد در پروژههای حرفهای، این مدل را به انتخابی مناسب برای شبکههای بزرگتر تبدیل کرده است.
نکته مهم: MA۵۶۲۰ مودم خانگی معمولی نیست و بیشتر برای پروژههای چندواحدی و سازمانی کاربرد دارد؛ بنابراین اگر کاربر خانگی هستید، بهتر است به سراغ مدلهای ONT خانگی بروید.
مقایسه ۶ مودم فیبر نوری هوآوی؛ کدام مدل برای شما مناسبتر است؟
از کجا مودم فیبر نوری مناسب بخریم؟
انتخاب مدل مناسب مودم فیبر نوری تنها به مشخصات فنی دستگاه محدود نمیشود؛ سازگاری با سرویس ارائهشده، اصالت کالا، پشتیبانی و دریافت راهنمایی قبل از خرید نیز اهمیت زیادی دارد.
فروشگاه میکروتلکام با ارائه انواع مودمهای فیبر نوری Huawei و تجهیزات شبکه، امکان بررسی و انتخاب مدل مناسب را برای کاربران خانگی، شرکتها و پروژههای سازمانی فراهم کرده است. کارشناسان این مجموعه میتوانند با توجه به تعداد خطوط تلفن، نوع مصرف، میزان پوشش وایفای و نیاز شبکه، در انتخاب تجهیزات مناسب راهنمایی ارائه دهند.
سوالات متداول درباره مودم فیبر نوری مخابرات
بهترین مودم فیبر نوری برای خانه کدام است؟
مدلهایی مانند Huawei HG۸۲۴۵W۵، HG۸۲۴۵Q۲ و EG۸۱۴۵X۶ با توجه به سرعت وایفای و تعداد دستگاههای متصل، گزینههای مناسبی برای کاربران خانگی هستند
آیا هر مودم فیبر نوری روی شبکه مخابرات کار میکند؟
خیر، مودم باید با فناوری GPON و تنظیمات سرویسدهنده سازگار باشد.
برای ۸ خط تلفن یا بیشتر چه مودم فیبر نوری بخریم؟
مدلهایی مانند Huawei MA۵۶۷۵M برای ۸ خط تلفن و MA۵۶۲۰ برای پروژههای با خطوط بیشتر مناسب هستند.
مودم فیبر نوری Wi-Fi ۶ چه تفاوتی با مدلهای قدیمی دارد؟
Wi-Fi ۶ سرعت بالاتر، تأخیر کمتر و عملکرد بهتر در اتصال همزمان چند دستگاه دارد.
هنگام خرید مودم فیبر نوری به چه نکاتی توجه کنیم؟
تعداد پورت تلفن، سرعت وایفای، تعداد پورت شبکه، فناوری GPON و سازگاری با مخابرات مهمترین معیارها هستند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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